Üsküdar'da feribottan denize kadın düştü
Yayınlanma:
Üsküdar'da feribottan denize düşen kadın kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'nda seyreden feribottaki kadın yolcu, Üsküdar'da henüz bilinmeyen sebeple denize düştü.
Suda çırpınmaya başlayan kadını gören bir vatandaş hemen denize atladı.
Çevredeki vatandaşlar da can simidi atarak, kadına yardım etmeye çalıştı.
BİR VATANDAŞ DENİZE ATLAYARAK KURTARDI
Suya atlayan kişi, kadın yolcuyu yakaladı. Ardından can simidi takılan yolcu bir tekneye çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Bilincinin açık olduğu öğrenilen yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
