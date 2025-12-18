Çamaşır makineniz dönmüyorsa hemen tamirci çağırmayın: Bu yöntemle paranız cebinizde kalacak

Çamaşır makinesi yıkama işlemini bitirdiğinde ve tamburdaki çamaşırlar hala suyla ıslanmış halde kaldığında, çoğu insan arıza ve pahalı bir onarım olduğunu düşünür. Ancak birçok durumda sorun ciddi değildir, bu nedenle servisi aramanıza bile gerek kalmaz. Uzmana sorduk harcamadan kendimizin nasıl yapabileceğini gösterdi ve çamaşır makinesi tekrar "saat gibi" çalışmaya başladı.

Çamaşır makinesi sık sık dönmeyi, yani çamaşırları sıkmayı "reddeder". Birçok kişi bunun büyük bir arıza olduğunu düşünse de, bu sorunu kendiniz çözebilirsiniz. Yöntem son derece basittir ve aynı zamanda sinirlerinizi ve paranızı da korur.

Filtre tıkalı olduğunda çamaşır makinesi fazla suyu sıkmaz.

Makine, zamanla biriken ve fark edilmeyen küçük şeyler yüzünden fazla suyu boşaltamaz. Ceplerden düşen küçük cisimler, tüy, iplik ve deterjan artıkları, makinenin çalışmasını yavaşlatabilir veya tamamen engelleyebilir ve makinenin düzgün çalışmadığı izlenimini verebilir.

"İnsanlar hemen pompanın sızdırdığından veya elektronik aksamın bozulduğundan korkuyorlar, ancak pratikte sorun genellikle çok daha basittir," diye açıklıyor konunun uzmanı. Servisi aramadan önce, tasarruf sağlayabilecek basit bir kontrol yapmanızı tavsiye ediyor.

Konu filtre temizliğiyle ilgili . Filtre genellikle makinenin alt kısmında bulunur ve görevi küçük nesnelerin pompaya zarar vermesini önlemektir. Filtre tıkandığında, suyun gidecek yeri kalmaz, bu nedenle makine fazla suyu boşaltamaz.

"Filtreyi birkaç ayda bir temizlemek yeterlidir ve çoğu durumda sorun hemen ortadan kalkar," diyor uzman. Ayrıca, filtreyi açmadan önce makinenin fişini çekmenin ve bir bez veya kap hazırlamanın önemli olduğunu, çünkü filtrede genellikle düğmeler ve diğer küçük nesnelerin yanı sıra su da kaldığını ekliyor.

Eğer bundan sonra bile makine çamaşırları boşaltmazsa, bir servis teknisyenine başvurma zamanı gelmiştir. Ustanın vurguladığı gibi, çoğu durumda bu basit işlem hem paradan hem de sinirlerden tasarruf sağlar ve çamaşır makinesi sorunsuz çalışmaya devam eder.