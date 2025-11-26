İstanbul barajlarında kritik durum devam ediyor!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yayımladığı güncel veriler, mega kentteki su rezervlerinin durumunu gözler önüne seriyor. Yetersiz yağışların etkisiyle barajlardaki ortalama doluluk oranı, 26 Kasım itibarıyla kritik bir seviyeye inerek yüzde 19.14 olarak kaydedildi. Bu oran, 30 Haziran’da ölçülen yüzde 66.23’lük seviyeye göre büyük bir gerilemeye işaret ediyor.

Barajlardaki doluluk oranlarına bakıldığında, en yüksek su miktarı yüzde 49.74 ile Elmalı Barajı’nda bulunurken, en düşük doluluk oranına sahip baraj ise yalnızca yüzde 1.48 ile Kazandere Barajı oldu.

İstanbul kuraklıkla karşı karşıya! İSKİ'den kritik çağrı

BARAJLARIN GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 26 Kasım itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 11.56

Büyükçekmece Barajı yüzde 20.84

Darlık Barajı yüzde 28.18

Elmalı Barajı yüzde 49.74

Istrancalar Barajı yüzde 23.6

Kazandere Barajı yüzde 1.48

Pabuçdere Barajı yüzde 3.31

Sazlıdere Barajı yüzde 18.55

Terkos Barajı yüzde 21.34

Ömerli Barajı yüzde 16.45