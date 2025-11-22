İstanbul kuraklıkla karşı karşıya! İSKİ'den kritik çağrı

İstanbul kuraklıkla karşı karşıya! İSKİ'den kritik çağrı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbulluları su tüketimine ilişkin uyardı. Barajlardaki doluluk oranlarının günden güne düştüğünü belirten Başa, mevcut seviyenin "son yılların en düşük düzeyi" olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, kentin su kaynakların azalması nedeniyle İstanbullulara acil su tasarrufu çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şafak Başa, kentin olağanüstü kurak bir dönem yaşadığını ve beklenen Kasım yağışlarının yeterli olmadığını belirtti. Başa, barajlardaki doluluk oranının yüzde 20 seviyesine gerilediğini ve bu oranın son on yılın en düşük düzeyi olduğunu kaydetti.

İstanbul’da günlük su tüketimi miktarının yüksekliğine dikkat çeken Başa, dün İstanbul’da 3 milyon 97 bin 713 metreküp su kullanıldığını belirterek, tüketimin artarak devam ettiğini söyledi.

"EN AZ YÜZDE 10 AZALTALIM"

Genel Müdür Başa, İSKİ’nin kuraklığın tüm olumsuz etkilerine rağmen aldığı önlemlerle ve yeni yatırımlarla halka kesintisiz su sağlamayı başardığını ancak vatandaşların katkısının çok kıymetli olduğunu vurguladı:

"İSKİ emekçileri bunun için olağanüstü çaba gösteriyor. Bu zor dönemde abonelerimizin su tasarrufuna yapacağı katkı çok kıymetli. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım. Su varsa hayat var."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

