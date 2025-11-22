İstanbul kuraklıkla karşı karşıya! İSKİ'den kritik çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, kentin su kaynakların azalması nedeniyle İstanbullulara acil su tasarrufu çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şafak Başa, kentin olağanüstü kurak bir dönem yaşadığını ve beklenen Kasım yağışlarının yeterli olmadığını belirtti. Başa, barajlardaki doluluk oranının yüzde 20 seviyesine gerilediğini ve bu oranın son on yılın en düşük düzeyi olduğunu kaydetti.

İstanbul’da günlük su tüketimi miktarının yüksekliğine dikkat çeken Başa, dün İstanbul’da 3 milyon 97 bin 713 metreküp su kullanıldığını belirterek, tüketimin artarak devam ettiğini söyledi.

İstanbul’u bekleyen büyük tehlikeye işaret etti: Alarm seviyesine yaklaşıyor

"EN AZ YÜZDE 10 AZALTALIM"

Genel Müdür Başa, İSKİ’nin kuraklığın tüm olumsuz etkilerine rağmen aldığı önlemlerle ve yeni yatırımlarla halka kesintisiz su sağlamayı başardığını ancak vatandaşların katkısının çok kıymetli olduğunu vurguladı: