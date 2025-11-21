İstanbul’u bekleyen büyük tehlikeye işaret etti: Alarm seviyesine yaklaşıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 20,29'a kadar geriledi. Açıklanan bu veri, son 5 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

İstanbul için felaket yaklaşıyor

YÜZDE 20’NİN ALTINA DÜŞTÜ!

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20,78, Terkos'ta yüzde 22,61, Sazlıdere'de yüzde 19,76, Alibey'de yüzde 12,5, Büyükçekmece'de yüzde 22,13, Ömerli'de yüzde 17,83, Darlık'ta yüzde 22,99, Elmalı'da yüzde 50,68, Pabuçdere'de yüzde 3,89 ve Kazandere'de yüzde 1,97 olarak ölçülürken yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 5'inde su seviyesi yüzde 20'nin altında kaldı.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip şehirde, su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 176 milyon 12 bin metreküp seviyesinde.

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016 yılında yüzde 35,27, 2017 yılında yüzde 55,09, 2018 yılında yüzde 48,61, 2019 yılında yüzde 37,13, 2020 yılında yüzde 26,43, 2021 yılında yüzde 41,95, 2022 yılında yüzde 35,4, 2023 yılında yüzde 23,08, 2024 yılında yüzde 27,49 iken bugünkü oran yüzde 20,29 olarak ölçüldü.

EN DÜŞÜK SU SEVİYESİ KAZANDERE’DE!

İstanbul’a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük olan baraj Kazandere Barajı oldu. Barajda su doluluk oranı geçtiğimiz yıl 21 Kasım'da yüzde 7,85 iken bugün itibarıyla yüzde 1,97'ye geriledi.

Pabuçdere Barajı'nda ise su doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 5,26 iken, bugün yüzde 3,89 ölçüldü. Sazlıdere Barajı'nda da geçtiğimiz yıl 21 Kasım'da yüzde 38,53 olarak tespit edilen doluluk oranı yüzde 19,76'ya kadar geriledi. Terkos Barajı’nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,61 olarak ölçülürken geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 35,14 olarak kayıtlara geçmişti. Elmalı Barajı'nda geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 49,9 olan doluluk oranı, bugün yüzde 50,68 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul barajları kritik seviyede!

Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 6,45 olan doluluk oranı yüzde, bugün yüzde 12,5 olarak kaydedildi. Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 40,52 olan doluluk oranı, bugün yüzde 20,78 olarak ölçüldü. Darlık Barajı'nda ise geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 29,38 ölçülen su doluluk oranı, bugün yüzde 28,99 oldu.

Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 24,85 olarak kayıtlara geçen su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 17,83 olarak ölçüldü. Söz konusu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olarak dikkati çekti.

“ALARM SEVİYESİNE YAKLAŞIYOR”

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde etkili olan kuraklığın nisandan itibaren kendini göstermeye başladığını ifade ederek "Eylül-ekimden ümitliydik ama maalesef tüm Türkiye'yi de düşündüğümüzde aynı şekilde İç Anadolu, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz'in batı kesimleri, bu kesimler yağışı hemen hemen almadı diyebiliriz. Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlar görüldü. Bu yüzden kuraklık, müthiş bir kuraklık var. Yani risk gittikçe büyüyor." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'daki barajlara baktığımızda yüzde 20 civarında bir doluluk var. Bazı barajlarımızda da yüzde 20'nin altında bir doluluk gözüküyor, bu büyük bir tehlike.” diyen Özdemir, “Yavaş yavaş risk büyüyor, alarm seviyesine yaklaşıyor. Çünkü barajlar yüzde 10'un altına düştüğü zaman artık kullanma şansımız kalmıyor. Çünkü oradaki çamur ve dip suyu olduğu için arıtması daha maliyetli olacaktır." sözlerini sarf etti.

Aralık ve ocak aylarındaki yağışların kritik olduğunu vurgulayan Özdemir, "Önümüzdeki aralık ve ocak aylarında işte kar yağışıyla birlikte su seviyelerinin yükseleceğini ümit ediyoruz. Ama eğer o yağışları alamazsak çok büyük tehlikeler bizi bekleyecektir. Su tasarrufu önemli. Su tasarrufu sadece musluktaki suyumuzun az kullanılması değil, elektriğimizi de ona göre kullanmamız lazım. Çünkü elektrik biliyorsunuz hidrolojik santrallerinden de elde edilebiliyor. Mümkün olduğu kadar enerjimizi az kullanmamız gerekiyor. Tarım alanlarının sulamasında artık normal vahşi sulama değil de damlalık sulamaya geçmemizde fayda var. Çünkü çok büyük tatlı su harcamamız var." açıklamasında bulundu.