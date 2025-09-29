IŞİD'in militanlarına gönderdiği yeni talimat listesi ortaya çıktı! Kış aylarını işaret ettiler

Terör örgütü IŞİD’in, militanlarına ve sempatizanlarına yönelik olduğu iddia edilen yeni bir mesajı önce “karanlık internet” mecrasında yayımladığı, kısa süre sonra bazı mesajlaşma uygulamalarında da Türkçe dahil olmak üzere çeşitli dillerde görünür olduğu, daha sonra söz konusu hesapların kapatıldığı tespit edildi.

OPERASYON ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER PAYLAŞILDI

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre mesaj, “şeriat çerçevesinde kişisel güvenlik, gizlilik, istihbarat faaliyetleri ve gözaltına alınma durumunda davranış” başlıklarına değiniyor. Mesajın bazı kısımlarında operasyon öncesi dikkat edilmesi gereken hususlara ve gözaltı durumunda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin tavsiyeler yer aldığı öne sürüldü.

"KAMERALARA DİKKAT ET"

Uyarı mesajı çeşitli dillerde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 60 ülkenin bayrağı ile yayımlandı. IŞİD mesajında “Kameralara dikkat et, yüzünü gösterme. Takip edildiğini fark edersen izole ol. Hedefini iyi tanı. Talimatların dışına çıkma. Yaz aylarında az kış aylarında fazla eylem yap. Kış aylarında güvenlik güçleri çok meşgul olur. Her nerede olursan ol mevsimleri ve hava durumunu takip et. Saldırıdan önce geri geçilme planına uy, şehadetten önce selametini düşün. Ailene, özellikle eşine asla bilgi verme. Sorgulanırsan (gözaltı ifade süreci) yöneltilen suçlamaları reddet, yalan söyle, caizdir. Hapishanede muhbirler vardır. Mücahit kardeşin bile olsa bildiklerine dair tek bir kelime söyleme” uyarılarında bulundu.

ÖNLEYİCİ GÜVENLİKTE TEMEL KURAL: MUTLAK GİZLİLİK

Örgüt mesajında önleyici güvenliğin “Suikast, istihbarat ve medya gibi işlerde yerinin en başta yer aldığı” belirtilerek şu talimatlar verildi:

Kameraları tespit et. Kameralardan nasıl kaçacağını belirle.

İstihbarat toplama ve talimatların uygulanma sürecinde sabırlı ol. Gizliliği esas al.

Verilen talimatı, istihbaratı ikinci bir kişi ile hele eşin ile paylaşma. Birçok kardeşinin tutuklanmasının nedeni kadınlardır.

Kendi kimliğini kimseye belli etme. Ketum ol. İhtiyacın kadar bil. Mücahidi ihtiyacı kadar bilgilendir.

İzleniyorsan kardeşlerinden uzak dur.

Aleyhine olan her türlü delili imha et. Talimatları bekle, talimatlara sadık kal.

Toplumlara entegre olma çabasına girme.

Bilgi toplama, bilgileri araştırma, sonuç belirleme, notlar tutmayı titizlikle yap.

"KIŞ AYLARINDA GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇOK MEŞGUL OLURLAR"

İstihbarat toplarken plan proje, yer mekân tasvirlerinde çizim yeteneğini geliştir.

Rutinden uzaklaş, gizli çalış. Rutinlerini kır. Günlük program, güzergâh, elbise değiştir.

Güvenli olmayan hiç kimse ile temas etme.

Yaz aylarında az, kış aylarında fazla eylem yap. Kış aylarında güvenlik güçleri çok meşgul olurlar. Her nerede olursan ol mevsimleri ve hava durumunu takip et.

Saldırıdan önce geri geçilme planına uy, şehadetten önce selametini düşün.

Ebu Bekir El Bağdadi (IŞİD’in 2019’da öldürülen lideri) hakkında bilinmeyen bir gerçeğini bilin. El Bağdadi Kürtlerin uygulama noktasına denk geldi. Güvenlik kurallarına uygun davrandığı için fark edilmeden uygulama noktasını geçti.

"CASİO F-91 SAATLERİ SAĞ KOLUNA TAKMA"

Sosyalleşme mekanlarını sık sık değiştir.

Mücahitler tarafından sıklıkla takılan Casio F-91 saatleri sağ koluna takma.

Farklı cihat bölgesine gidecek mücahit, meşru olan uzun saç ve giyimden yavaş yavaş değiştirmeli.

Kimlik ve pasaport fotoğraflarında sakal varsa ve sakalını kestiysen, kimlik veya pasaportunu yenilemek için gerekenleri yap.

İhtiyaçlarını gizlilik içinde karşıla. Az konuş. Kimse ile din, yolsuzluk, mezhep tartışmasına girme.

Çevrende işi casusluk olan (bilgi ve istihbarat toplayan) kişiler olabileceğini unutma.

Ailene cihatçı eğilimlerini gösterme. Ailenle kardeşlerini (mücahit) tanıştırma.

Cuma namazı sonrası toplu sohbete gitme, dükkân önü sohbetlerinden uzak dur.

Güvenlik servisleri takiptedir. Cemaatle namaz kılarken bir yandan cemaati kontrol et. Mücahit ile casuslar arasındaki namaz kılma farkına dikkat et.

Ezberden anlatabileceğin biyografini hazırla. Soruşturma sırasında ilk sorulan biyografindir.

Eğer aranıyorsan aile ve eşin ile asla ve asla iletişime geçme.

Disk, bilgisayar ve telefonları önceden belirlenecek güvenli yerlerde sakla.

"SAHTE TELEFON NUMARALARI EDİN"

Sınırlarda bulunan mücahitler ve emirler artık telefon kullanmamaktadır. İletişim, güvenilir insani posta yoluyla veya şifreli mesajlar üzerinden yapılmaktadır.

Mücahit çok acil durumlar dışında telefonu bir dakikayı geçmeyecek şekilde kullan.

Irak, Suriye, Horasan’dan ya da cezaevlerinden gelen aramaları yanıtlama.

Her mücahit (ayrıntılı olarak yer verilmiş) telefonların haklenmesine yönelik önlemleri almalı. Yine (ayrıntılı olarak aktarılmış) telefon güvenliği, telefonda kullanılması gereken programlar yüklenmeli.

Cihazlara güçlü şifreler belirle.

Casuslar tarafından (güvenlik güçleri) alındığınızda şifreyi hatırlamadığınızı söyleyerek zaman kazan.

…… (bir arama motoru) cihatçı faaliyetler için en riskli iletişim kaynağıdır.

Piyasadan sahte telefon numaraları edin. ……’da hesap oluşturmak sahte numarayı güvence altına alır.

…….’da (bir mesajlaşma programı) hiç kimse ile “özel sohbetlere” girme.

“……..” mecrasında belirtilen VPN servislerinden birini kullan. Uygulamaların VPN servisinden geçmeden internete sızmamasını sağlamak için “……..”“güvenlik duvarı” programını kullan.

…….. (sosyal medya mecrası) yerine, …, …, …, …, sosyal medya mecralarını kullan.

Sosyal medyada sahte hesap ve profiller yarat.

Telefonu kullandıktan sonra pilini çıkart. Telefonu mümkünse ev yerine çevrede güvenli bir yerde muhafaza et. Günlük hayatta telefon taşıma.

Bilgisayar güvenliği için, ….. (bir işletim sistemi) sistemi yerine güvenlikli sistemler tercih et. (ayrıntılı aktarılmış)

Bilgisayarı açtığın anda yüzünü göstermeden kamera bölümüne siyah koli bandı yapıştır.

Sosyal medyada asla kendi taraftarını, dini sayfaları, dini yayınları takip etme.

Casuslar ve gazeteciler “………” uygulamalarına sızmakta, mücahitleri tespit etmekte, yapılan yorumları takip etmekte, kimlik tespiti yapmakta, gizliliğe saldırmakta, tespitler mahkumiyetinin kanıtı olmakta.

'YALAN SÖYLEMEK CAİZ'

Örgüt, üyelerinin yakalanması durumunda izlemeleri gereken taktiklere de değiniyor.

Sorgulama taktikleri: Sorgulama sırasında suçlamaların reddedilmesi ve "aptal rolü" oynanarak soruşturmacıların psikolojik sınırlarının zorlanması tavsiye ediliyor. Ayrıca yalan söylemenin caiz olduğu belirtiliyor.

Hapishane ve sır saklama: Hapishanede koğuşlarda muhbirlerin bulunabileceği uyarısı yapılarak, beraber kalınan diğer kişilerle dahi hiçbir sırrın paylaşılmaması emrediliyor.