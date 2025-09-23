İstanbul’da terör operasyonu: IŞİD bağlantılı 7 şüpheli gözaltında

İstanbul’da terör operasyonu: IŞİD bağlantılı 7 şüpheli gözaltında
Yayınlanma:
İstanbul’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheliden 7’si yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheliden 7’si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmada, örgütle bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibatlı bulunduklarına dair bilgiler elde edilen 8 şüpheli ile bu kişilerle bağlantılı oldukları ve para transferi gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Karar doğrultusunda İstanbul’un 6 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan operasyon kapsamında firari olan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

