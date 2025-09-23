FETÖ'nün üst düzey ismi yakalandı!

FETÖ'nün üst düzey ismi yakalandı!
Yayınlanma:
Adana'da yapılan FETÖ operasyonunda, emniyet ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Ahmet Sert isimli şüpheli saklandığı apartman dairesinde yakalandı.

Adana'da FETÖ/PDY’nin emniyet ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Ahmet Sert (53), saklandığı apartman dairesine yapılan baskında yakalandı. Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu saptanan Sert, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına faaliyet gösterip, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu belirlenen Ahmet Sert’in yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hakkında 6 yıl önce ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı çıkarılan Sert’in Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

'BYLOCK’ KULLANICISI OLDUĞU DA BELİRLENDİ

Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin, hakkında teşhis ve ifade verdiği Sert’in, örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da belirlendi. Polis, belirlenen adrese yaptığı operasyonda Sert’i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sert, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

