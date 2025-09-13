6 ilde IŞİD'e yönelik operasyon!

6 ilde IŞİD'e yönelik operasyon!
Yayınlanma:
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü IŞİD'e finansman sağladıkları öne sürülen 14 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt adına temin ettikleri parayı faaliyetlerde kullandıkları belirlenen zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin Şanlıurfa, Sivas, Konya, Kayseri, Niğde ve Muğla’da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 16 bin 687 dolar, 470 avro, 22 bin 925 lira, 5 tam altın, 1 yarım altın, 1 altın bileklik, 3 altın yüzük, 2 altın küpe, 1 altın zincir, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

