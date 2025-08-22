İnan Güney'den AKP'ye: Sandık tokadını bir kez daha yediniz

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yargı kıskacı kapsamında 15 Ağustos'ta düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra 19 Ağustos günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Son Dakika| Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

Güney'in tutuklanmasının ardından bugün Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Gergin dördüncü turun ardından 30 oydan 16'sını alan CHP'li Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili seçildi. Böylelikle Beyoğlu Belediyesi CHP'de kaldı.

Son Dakika | İnan Güney görevden uzaklaştırılmıştı: Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili Sefer Karaahmetoğlu oldu

İNAN GÜNEY'DEN AKP'YE: SANDIK TOKADINI YEDİNİZ

Beyoğlu'nun tutuklu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama belediyenin el değiştirmemesini tabrik etti.

Sefer Karaahmetoğlu'na oy veren 16 meclis üyesine teşekkür eden Güney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sandıkta alamadığınız, halktan alamadığınız yetkiyi, kapalı kapı oyunları ile, kirli pazarlıklar ile alacağını sanan ve fırsatçılık yapıp aday çıkaracak kadar çukura düşen AKP Beyoğlu; duruş nedir, siyasi irade nedir, ekip nedir öğrendiniz. Demokrasi dersini aldınız, sandık tokadını bir kez daha Beyoğlu’nda yediniz.

16 meclis üyemize, 16 yoldaşıma, 16 nefere ve gönlü, vicdanı bizimle olan Beyoğlulu komşularıma bana zindanda ve partimize yaşattıkları bu gurur için yürek dolusu teşekkürler.

'Beyoğlu’nun hakkı size emanet.'"

İnan Güney için belediye önünde oturma eylemi

İnan Güney gözaltına alındığı gün kızının yaptığı çizimi paylaştı: 'Babam gelene kadar bu yazı burada kalacak' demiş