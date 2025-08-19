İnan Güney gözaltına alındığı gün kızının yaptığı çizimi paylaştı: 'Babam gelene kadar bu yazı burada kalacak' demiş

CHP'li belediyelere yönelik yürütlen son operasyon dalgasında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından, gözaltına alındığı gün kızının yaptığı çizimi paylaştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP'li belediyelere yönelik yapılan kıskacın son halkası olarak 15 Ağustos Cuma düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra 18 Ağustos günü tutuklanarak Silivri'ye gönderildi.

Silivri'deki siyasetçi, gazeteci ve muhalif vatandaşların kervanına katılan Güney, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Gözaltına alındığı gün en küçük kızının yaptığı çizimi paylaşan Güney, “'Babam gelene kadar bu yazı burada kalacak' demiş" ifadelerini kullandı.

"İFTİRACILAR İLE HUKUK ÖNÜNDE SONUNA KADAR HESAPLAŞACAĞIM"

Güney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltına alındığım gün her şeyden habersizce gülümseyen yürek yangınım, en ufak kızım Zeynom tahtaya bu yazıyı yazmış. “Babam gelene kadar bu yazı burada kalacak” demiş. Beyoğlu beni tanır. Ahlaksız, pervasız iftiralar sonucu tutuklandım. Bu zamana kadar onurumla, namusumla yaşadım. Eğilmedim, bükülmedim. Ailemin sofrasına bir lokma haram katmadım. Ailemin, dostlarımın döktüğü gözyaşına sebep olan iftiracılar ile hukuk önünde sonuna kadar hesaplaşacağım. Ben ülkem için gerekli bedeli başımı bir santim eğmeden ödeyecek, alnım ak şekilde çıkacağım. O zamana dek, Beyoğlu size emanet."

nan-guney-4.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

