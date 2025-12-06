Yunanistan sınırında kriz: Geçişler durdu

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki çiftçi grevi nedeniyle İpsala ve Kipi sınır kapılarında TIR geçişlerinin durduğunu açıkladı. Bozulabilir ve kritik ürün taşıyan araçlar için istisna sağlanmaya çalışılıyor.

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'da başlayan çiftçi grevleri nedeniyle iki ülke arasındaki kara ticaretinde aksamalar yaşandığını duyurdu. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, grev nedeniyle TIR geçişlerinin durduğunu ve eylemlerin diğer kapılara da yayılabileceğini bildirdi.

İPSALA VE KİPİ KAPILARINDA TIR GEÇİŞLERİ DURDU

Açıklamada, Yunanistan tarafındaki yolun kapatılması nedeniyle 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve karşısındaki Kipi Gümrük Kapıları'nda TIR işlemlerinin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, Yunanistan'ın Bulgaristan sınırındaki Ormenio Gümrük Kapısı'nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

BOZULABİLİR ÜRÜNLER İÇİN İSTİSNA ÇABASI

Bakanlık, bozulabilir ve kritik öneme sahip yük taşıyan araçlar için girişimde bulunduklarını açıkladı. Frigorifik TIR'lardaki balık, yumurta, meyve-sebze, çiçek, tıbbi malzeme ile tehlikeli kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması için gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

EYLEMLER DİĞER KAPILARA DA YAYILABİLİR

Açıklamada, Yunanistan'ın Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'ya açılan diğer sınır kapılarında da çiftçilerin benzer eylemler planladığı ve bu kapılardan da TIR geçişlerine izin verilmeyebileceği değerlendirmesine yer verildi. Grevin 15-21 Aralık tarihleri arasında sürmesinin beklendiği kaydedildi.

İHRACATÇILARA UYARI

Ticaret Bakanlığı, süreçte taşımacılık faaliyetlerinde aksama yaşanmaması için gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, ihracatçıların ve nakliyecilerin güzergah planlamalarını buna göre yapmalarının önemini vurguladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

