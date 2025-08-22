Son Dakika | İnan Güney görevden uzaklaştırılmıştı: Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili Sefer Karaahmetoğlu oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

Savcılık, Güney hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor. Tutuklananlar arasında Güney’in yanı sıra Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci, İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun’un akrabası İbrahim Can Yaman ve sosyal medyada “Ekrem Edit” hesabını yöneten Mahir Gün bulunuyor. 27 kişi ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU

Beyoğlu Belediyesi’nde başkan vekili seçimi için Belediye Meclisi bugün saat 15.00’te toplandı. Başkan Vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu.

1. Tur sonuçları: Karaahmetoğlu: 17 oy, Baba: 13 oy

2. Tur sonuçları: Karaahmetoğlu: 17 oy, Baba: 13 oy

3. Tur sonuçları: Karaahmetoğlu: 16 oy, Baba: 14 oy

4. Tur sonuçları: Karaahmetoğlu: 16 oy, Baba: 14 oy

Karaahmetoğlu seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Biz burada bir zafer kazanmadık. Beni burada gördüğünüz her gün demokrasinin bir utancını hep beraber yaşayacağız. İnan Güney özgür kalana kadar onun izinden gitmeye devam edeceğiz. İnan Güney'e özgürlük" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonrası belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Çelik, "1 haftadır AKP'liler CHP'li belediye meclis üyelerini ve ailelerini arayarak baskı altına almaya çalıştı. Ama 16 CHP'li belediye meclis üyesi buna izin vermedi. Yürekten teşekkür ediyorum" dedi.