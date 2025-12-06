Yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu

Yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu
Yayınlanma:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, evinde hareketsiz halde bulunan 80 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazede darp veya kesi izine rastlanmadı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hafize Zeybek, evinde ölü olarak bulundu. Olay, Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

KOMŞULARININ İHBARI İLE FARK EDİLDİ

Zeybek'in komşuları, kapısına bıraktıkları yumurtaların alınmadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

59 yaşındaki devlet sanatçısı evinde ölü bulundu59 yaşındaki devlet sanatçısı evinde ölü bulundu

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ

Ekipler, çilingir yardımıyla eve girerek Hafize Zeybek'i hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeybek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çorum'da kayıp olarak aranan kişi baraj gölünde ölü bulunduÇorum'da kayıp olarak aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Hafize Zeybek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Burada yapılan ilk incelemede, cenazede herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
Türkiye
Yunanistan sınırında kriz: Geçişler durdu
Yunanistan sınırında kriz: Geçişler durdu
FETÖ öğrenci yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama
FETÖ öğrenci yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama