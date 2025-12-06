Yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hafize Zeybek, evinde ölü olarak bulundu. Olay, Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

KOMŞULARININ İHBARI İLE FARK EDİLDİ

Zeybek'in komşuları, kapısına bıraktıkları yumurtaların alınmadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

59 yaşındaki devlet sanatçısı evinde ölü bulundu

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ

Ekipler, çilingir yardımıyla eve girerek Hafize Zeybek'i hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeybek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çorum'da kayıp olarak aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Hafize Zeybek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Burada yapılan ilk incelemede, cenazede herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.