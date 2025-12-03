59 yaşındaki devlet sanatçısı evinde ölü bulundu

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın solist piyanisti Yeşim Gökalp, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. 59 yaşındaki sanatçıdan haber alamayan bir öğrenci velisinin site görevlisine haber vermesi üzerine evine girildi. Gökalp, evde hareketsiz hâlde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökalp’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haberi alan kardeşi, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Demet Gökalp, büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Gökalp, şu açıklamayı yaptı:

"TELEVİZYON AÇIK KALMIŞ"