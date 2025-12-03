59 yaşındaki devlet sanatçısı evinde ölü bulundu

59 yaşındaki devlet sanatçısı evinde ölü bulundu
Yayınlanma:
59 yaşındaki Devlet Sanatçısı Piyanist Yeşim Gökalp, Bodrum’daki evinde ölü bulundu. Vasiyeti üzerine Ankara’da annesinin yanına defnedilecek. Ölüm nedeni adlî tıpta yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın solist piyanisti Yeşim Gökalp, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. 59 yaşındaki sanatçıdan haber alamayan bir öğrenci velisinin site görevlisine haber vermesi üzerine evine girildi. Gökalp, evde hareketsiz hâlde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökalp’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haberi alan kardeşi, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Demet Gökalp, büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Gökalp, şu açıklamayı yaptı:

"TELEVİZYON AÇIK KALMIŞ"

"Çok üzgünüm. Ablam, bir öğrenci velisinin ulaşamaması üzerine site görevlisine yaptığı ihbar sonucu maalesef ölü olarak bulunmuş. Evde televizyon açık kalmış. Ablamı yarın vasiyeti üzerine Ankara Karşıyaka'da ikindi namazı sonrası annemizin yanında toprağa vereceğiz. Hepimizin başımız sağ olsun"

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

