Dışişleri'nden Netanyahu'nun Somaliland kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

Keçeli, söz konusu adımın Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı politikalarının yeni bir örneği olduğunu belirtti.

Keçeli, sosyal medya hesabından Netanyahu'ya şöyle tepki gösterdi: