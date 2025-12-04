Çorum'da kayıp olarak aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 2 Aralık'ta kaybolan 59 yaşındaki Yılmaz Erdem'in cansız bedenine arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde ulaşıldı.

Özel sektörden emekli olduktan sonra ilçede ceviz üretimi yapan, evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Erdem, önceki gün öğle saatlerinde ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Obruk Barajı kıyısında bulunan bağ evine gitmek üzere evinden ayrılmış ve geri dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Ailenin ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları dün akşam ara verilmesinin ardından sabah saatlerinde yeniden başladı. Başlangıçta dron ve arama köpeği ile bağ evinin bulunduğu Çeşnon mevkisinde yapılan aramalarda iz bulunamayınca, çalışmalar Obruk Barajı gölünde yoğunlaştı.

CENAZESİ OBRUK BARAJI GÖLÜNDEN ÇIKARILDI

AFAD Müdürlüğü, Oğuzlar Belediyesi, Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ile komando taburunun yürüttüğü çalışmalara, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisleri dalgıç ekibi de destek verdi.

Yoğun çalışmalar sonucu Erdem'in cenazesi, dalgıçlarca Obruk Barajı gölünden yüzeye çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cansız beden, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul Başsavcısı hakkında suç duyurusu

Öte yandan, Erdem'in kendisine ait bağ evine geldikten bir müddet sonra yandaki bağ evine girdiği ve içeride 20 dakika kaldıktan sonra buradan ayrıldığı anları gösteren güvenlik kamerası görüntüsü de soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.