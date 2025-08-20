İnan Güney için belediye önünde oturma eylemi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasına tepkiler sürüyor. CHP örgütleri ve yurttaşlar, İnan Güney’in tutuklanmasını protesto etmek için Beyoğlu Belediyesi önünde toplandı.

Burada, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Beyoğlu burada, başkanının yanında” sloganları atıldı.

Eylemde yapılan konuşmanın ardından oturma eylemine geçildi. Bu sırada hep bir ağızdan düdükler çalındı.

Konuşmacılardan biri olan, CHP Beyoğlu Örgütten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Cenk Bleda Haşhaş, İnan Güney'in Silivri'den gönderdiği mesajı okudu.

İNAN GÜNEY'İN MESAJI OKUNDU

İnan Güney’in Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesaj:

“Değerli dostlarım, Beyoğlu’nun halkı bize emanet diyerek çıktığım halka hizmet yolunda bir buçuk senede çok çalıştık, çok iş yaptık, çok ürettik. Bana güvenenlerin sorumluluğunun hep omuzumda olduğunun bilincinde olarak onlara mahcup olmadık. Yol sürecek. Bize Silivri Zindanı yolunda mücadele, size ülkeyi özgürleştirmek yolunda mücadele düştü. Kazanacağımıza olan inancımla hepinize dostça selamlar.”

"İTİBARINA LEKE SÜREMEYECEKSİNİZ"

Güney'in mesajını ileten Haşhaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“İnan Güney, rantçılara Beyoğlu’nun bir kuruş hakkını yedirmediği, kamunun kaynaklarını savurmadığı, Beyoğlu’nu şeffaf yönettiği için bugün tutsak. Göreve geldiği günden bu yana Beyoğlu’nda geçmediği sokak, gitmediği mahalle kalmadı. Doğduğu, büyüdüğü ilçeye kendini adadı. Beyoğlu’nu hak ettiği yere getirmek için çalıştı. İnan Güney’in Beyoğlu’na sevdasını, bağını sorgulayamazsınız, itibarına leke süremeyeceksiniz.”

"HESABI SANDIKTA ÖDEYECEKLER"

“Başkanımızın gözünden sakındığı Beyoğlu için bir çalışıyorsak artık beş çalışacağız. Bir komşumuz bile mağdur olmasın diye başkanımız buradaymış gibi sahada olacağız. Bugünler geçecek, İnan Başkan çok sevdiği Beyoğlu’na kavuşacak. Halkın iradesini yok sayanlar yenilecek, hesabı sandıkta ödeyecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu Örgütü dimdik ayakta başkanının yanında. Biz bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız.”