İnan Güney tek sıra rezaletine karşı nasıl direndiğini anlattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, gözaltındayken yaşadıklarını aktardı.

Yaşadıklarına ilişkin Onlar TV’ye bir mesaj ileten Güney, gözaltına alınan kişilerin Emniyet önünde sıraya dizildiğini ve bu şekilde görüntülerini almak için hazırlık yapıldığını ifade etti. Güney, görevli bir polis memuruna, bu sıraya kesinlikle girmeyeceğini ve gerekirse direneceğini söylediğini belirtti. İnan Güney, bunun üzerine sıraya alınmadı.

“O MEŞHUR GÖRÜNTÜ İÇİN HAZIRLIK YAPILIYORDU”

Güney, gazeteci Barış Terkoğlu'na ilettiği notta, "Gözaltına alınan arkadaşlarımız, dışarda sıraya diziliyor; demokratik bir hukuk devletine ve insan onuruna yakışmayan o meşhur görüntü için hazırlık yapılıyordu. Orada yetkili olduğunu anladığım bir memura ‘Ben bu sıraya kesinlikle girmeyeceğim’ dedim. Memur arkadaş ‘Talimat böyle girmek mecburiyetindesiniz’ dedi. Ben de kesinlikle sıraya girmeyeceğimi gerekirse zorla çıkarılmamı ama sıraya direneceğimi söyledim.” ifadelerini kullandı.

“SIRAYA DİRENMEK MECBURİYETİNDE OLDUĞUMU SÖYLEDİM”

Bunun üzerine, kendisinin sıraya dahil edilmediğini ifade eden Güney, “Memur arkadaş yaptığı görüşmelerden sonra beni arkadaşlarımın yanından alıp tek başıma çıkardı. Arkadaşlarımın yanından geçerken özür dileyerek bu sıraya direnmek mecburiyetinde olduğumu söyledim." sözlerini iletti.

“TEK SIRA” GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ”

Daha önce; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu isimler adliyeye sevk edilirken tek sıra halinde dizilmiş ve bu görüntüler medyaya servis edilmişti.

Özgür Özel, utanç görüntüleri hakkında "Sabahın köründe, kollara iki taraftan birer polis. Eller önde, kamerayı kurmuşlar 30 metre öteye. Futbolcular sahaya çıkarken yapmadıkları özenli çekimlerle klip çekmiş, film çekmiş tek tek. Arabaya biniyor, arabadan iniyor, doktora gidiyor, doktordan çıkıyor. İtibarsızlaştırma kampanyası. Biz bu filmi daha önce gördük.” ifadelerini kullanmıştı.

