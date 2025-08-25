Veli Ağbaba'dan Silivri'de sert sözler: FETÖ yargısından daha kötü

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, Hakan Bahçetepe, Özgür Kabadayı, Utku Caner Çaykara, Hasan Akgün, İnan Güney, Kadriye Kasapoğlu, Oya Tekin, Aykut Erdoğdu, Kadir Aydar, Erdal Celal Aksoy, Şükrü Genç ve Melih Morsümbül'ü ziyaret etti.

"İNAN GÜNEY'İN SUÇU AZİZ İHSAN AKTAŞ İLE İŞ YAPMAMAK"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Ağbaba şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söylemeliyim ki Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanması, diğer dosyalar gibi bir hukuk garabeti. Türkiye'de maalesef ikili hukuk sistemi var. Düşman hukuku uygulanıyor. Bir taraftan suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ile iş yaptığı için tutuklanan insanlar var. Diğer taraftan İnan Güney'in suçu Aziz İhsan Aktaş ile iş yapmamak. O iftiracılarla iş yapmadığı için İnan Güney, cezaevinde tutulmakta. Bu büyük bir hukuksuzluktur. Bu vicdanın kabul edebileceği bir şey değildir. Diğer belediye başkanlarımız gibi İnan Güney'in de bir gün dahi burada tutulması Türkiye açısından hukuk cinayetidir.

"ZEYDAN KARALAR'IN SİLİVRİ'DE NE İŞİ VAR"

Kütahya Belediye Başkanı Kütahya'da yargılanırken Zeydan Karalar'ın Silivri'de ne işi var? Çünkü Zeydan Karalar'ı tutuklayacak Adana'da savcı bulamıyorlar. Zeydan Karalar'ı suçlayan şahıs 'hak edişlerimizi zamanında alamadığımız için beni zorladılar' diyor. Hak edişlere bakıldığı zaman bunun yalan olduğu ortaya çıkar. 1 Temmuz, 6 Aralık 2016 arasında iftiracının hak edişi 22 bin 941 TL, anında ödenen 21 bin 180 TL. Kardeşim hak edişini gününde almışsın. Açıkça bir iftira var burada. Zeydan Karalar'ı Adana'da tutuklayacak hukuk yok, savcı yok. O nedenle Zeydan Karalar burada yatmakta ve büyük bir hukuk cinayetine Türkiye şahit oluyor. Zeydan Karalar'ın İstanbul'da, Silivri'de, Çağlayan'da ne işi var?

"AYKUT ERDOĞDU'NUN YARGILANACAĞI YER ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIDIR"

Aykut Erdoğdu suç işlediği iddia edilen tarihte milletvekili olarak görev yapıyor. Anayasada, kanunlarımızda açık bir hüküm var. Milletvekilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulabilir diyor. Aynı maddede milletvekillerini sadece Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri yargılayabilir deniyor. Olayın işlendiği iddia edilen tarih 2020. Aykut Erdoğdu, milletvekili. Aykut Erdoğdu'ya değil bu Meclis'in iradesine saygısızlıktır. Eğer bu yol açılırsa Meclis'te milletvekili bulamazsınız. Savcının biri çıkar, tüm milletvekilleri ile ilgili aynı hukuksuzluğu yapabilir. Buradan TBMM'nin de dikkatini çekmek istiyorum. Aykut Erdoğdu'nun yargılanacağı yer Çağlayan değil Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Bunu herkesin dikkatine sunuyorum.

"KENDİNİ KURTARMAK İÇİN KADRİYE HANIM'I SUÇLUYOR"

Bugün memlekette birinin baldızı, birinin bacanağı, birinin eniştesi, birinin özel kalemi, koruması, şoförü olmak suç olmuş durumda. Sadece Ekrem İmamoğlu'nu rencide etmek için, onu kırmak için, onu incitmek için Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nu, Koruma Müdürü Mustafa Bey'i ve şoförlerini tutukluyorlar. Bu hiçbir vicdana, hiçbir hukuk kuralına sığmaz. Hem Kadriye Hanım'ı, hem Ekrem Bey'in şoförlerini, hem de koruma müdürünü cezaevine atacak kanun henüz yazılmadı. Kanunumuzda öyle bir şey yok. Kadriye Kasapoğlu niye tutuklanıyor? Bilgi İşlem Daire Başkanı, 'bu telefonu Kadriye Kasapoğlu'ndan aldım' diyor. Ekrem İmamoğlu'nun ilçe başkanlığından beri kullandığı, 2019'dan itibaren bilgi işleme verdiği, özel kaleme yönlendirilen telefon. İçinde bir şey yok. Bilgi İşlem Daire Başkanı, kendini kurtarmak için Kadriye Hanım'ı suçluyor. Kadriye Hanım, Ekrem Bey'in özel kalem müdürü. Bu telefon kullanılan bir telefon değil. Bu Bilgi İşlem Daire Başkanı'nın avukatı kim? Bingo. Mehmet Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yurt dışına kaçmaya çalışırken birilerinden rüşvet isteyen avukat. Kadriye Kasapoğlu cezaevinde, rüşvete aracılık etmekle suçlanan Mehmet Yıldırım dışarıda. Bilgi İşlem Daire Başkanı dışarıda.

"İMAMOĞLU'NUN TELEFONU 90 GÜNDE İNCELENEMİYOR"

Ekrem İmamoğlu'nun telefonu 90 günden beri inceleniyor. Yapay zeka almış başını gidiyor, Türkiye'de robot olimpiyatları var, İmamoğlu'nun telefonu 90 günde incelenemiyor. Bir suç unsuru yok, bir delil yok ama Kadriye Kasapoğlu'nu cezaevinde tutmak ve Ekrem Bey'i rencide etmek için Kadriye Kasapoğlu cezaevinde tutulmaya devam ediliyor.

"TÜRKİYE FETÖ DÖNEMİNDE GÖRMEDİĞİMİZ HUKUKSUZLUKLA KARŞI KARŞIYA"

Maalesef Kadriye Kasaboğlu'nun şoförü de cezaevinde. Ekrem Bey'in şoförleri Recep Bey ve Osman Bey de cezaevinde. Böyle bir hukuk sistemi, böyle bir rezillik görülmedi. Burada yapılmak istenen şey Ekrem Imamoğlu'na gözdağı vermek. Aylardan beri Ekrem Imamoğlu direniyor, eğilmiyor. Sadece hukukun, adaletin gelmesini istiyor. Sayın Oya Tekin'in Silivri'de ne işi var? Oya Tekin iddianame bekliyor. Buradaki bütün mahpuslar iddianame bekliyor. Bakın yargı tatili var. Iddianameyi niye yazamıyorlar? Herhalde yeni iftiracılar bulmaya çalışıyorlar. Bir an önce iddianamelerin yazılması, insanların bağımsız yargı tarafından yargılanmasını herkes bekliyor. Maalesef Türkiye FETÖ döneminde görmediğimiz, Balyoz, Ergenekon, Oda TV ve Askeri Casusluk davalarında görmediğimiz daha büyük hukuksuzlukla karşı karşıya. O dönemde görmediğimiz hukuksuzluğu bu dönem AK Parti yargısı yapıyor. FETÖ'den kötü örnek alıyorlar. Herhalde Fetullah görse bunları, 'Boynuz kulağı geçti' derdi. Maalesef FETÖ yargısından daha kötü bir yargı düzeniyle Türkiye karşı karşıya."

"BURADAKİ İŞİN BİR YERE VARAMADIĞININ AK PARTİ İKTİDARI DA FARKINDA"