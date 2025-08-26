Fatih Altaylı İBB davasında serbest bırakılacak 5 başkanı açıkladı

Fatih Altaylı İBB davasında serbest bırakılacak 5 başkanı açıkladı
Yayınlanma:
Fatih Altaylı, İBB iddianamelerinin hazırlanmasının ardından görülecek ilk duruşmalarda CHP'li belediye başkanları; Ahmet Özer, Emrah Şahan, Zeydan Karalar ve İnan Güney ile beraber İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin serbest kalabileceğini, haklarındaki iddiaların çok zayıf olduğunu ifade etti.

66 günden bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri'den notlarını aktarmaya devam ediyor. 26 Ağustos tarihli yayınında İBB davalarına değinen Altaylı, Eylül-Ekim ayları arasında iddianamelerin yazılacağı yönündeki beklentilerin devam ettiğini aktardı.

  • İddianamelerin 1 Eylül, 3 Ekim'de mahkemeye sunulur diyor Tayyar. Yargılamaların da Ekim ayında başlayacağını ima ediyor. Genel kanaat de böyle oluştu ancak bu iyimser bir tahmin. İddianameler Eylül'de verilse bile muhtemelen bunlar kalın, kapsamlı iddianameler olacak.

4 BELEDİYE BAŞKANI İLE BERABER İPA BAŞKANI BUĞRA GÖKÇE

Altaylı, iddianamelerin mahkeme tarafından kabulünün ardından yargılamaların beklendiği kadar hızlı başlamayabileceğini ifade etti. İddianamelerin başlamasının ardından serbest bırakılacak ilk belediye başkanları Ahmet Özer, Emrah Şahan, Zeydan Karalar ve İnan Güney ile beraber İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin olabileceğini ifade eden Altaylı, bunun nedeninin de haklarındaki iddiaların çok zayıf olmasından kaynaklı olduğunu aktardı. Altaylı'nın gündem olacak sözleri şu şekilde:

İddianamelerin 1 Eylül, 3 Ekim'de mahkemeye sunulur diyor Tayyar. Yargılamaların da Ekim ayında başlayacağını ima ediyor.

Genel kanaat de böyle oluştu ancak bu iyimser bir tahmin. İddianameler Eylül'de verilse bile muhtemelen bunlar kalın, kapsamlı iddianameler olacak. Sonra bu iddianameler şans eseri bir mahkemeye düşecek, bir ağır ceza mahkemesine. Sonra mahkeme heyeti bu iddianameleri okuyacak, ya kabul edecek ya da "Bu olmamış." diyerek savcılığa geri yollayacak. Diyelim ki kabul etti, o zaman da bir yargılama tarihi verecek.

1 ay mı, 5 ay mı, bilmiyoruz. Ümit Özdağ'ın iddianame kabulünden sonra dava tarihi yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay sonraya verilmişti. Benim iddianamem yarım sayfalık bir bant çözümünden ibaretti. Temmuz ortalarında yazıldı, Ağustos başında kabul edildi, mahkeme günü olarak 3 Ekim verildi.

Yani yargılamalar o kadar hızlı başlamayabilir. Başladıktan sonra ilk serbest kalması beklenenler Ahmet Özer, Emrah Şahan, Buğra Gökçe ve Zeydan Karalar olabilir. Çünkü bu kişilere yönelik iddialar çok ama çok zayıf. Ben bu listeye İnan Güney'i de eklerim.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

