İnan Güney: Silivri’de yediğim her lokma boğazıma düğümleniyor

İBB’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “yolsuzluk ve rüşvet” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Filistin’deki çocuklar için bir mesaj paylaştı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırım yürüttüğü Gazze’deki çocuklar için yazdığı yazı sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden paylaşılan İnan Güney, “Silivri’de yediğim her lokma boğazımda düğümleniyor” dedi.

‘AVRUPA’DA YERLERE SAÇILAN TONLARCA GIDA...’

Gazze’de çocukların açlıkla boğuştuğunu ancak Avrupa’da “domates savaşı” adı altında yerlere saçılan tonlarca gıdanın olduğuna dikkat çeken Güney mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hücremdeyim. Bir yanda çocukların olduğu ama çocukluğun olmadığı Gazze’de açlıkla boğuşan, katledilen Filistinli çocuklar… Bir yanda Avrupa’da “domates savaşı” adı altında yerlere saçılan tonlarca gıda… Silivri’de yediğim her lokma boğazımda düğümleniyor. Bu suskunluğa, kayıtsızlığa ve adaletsizliğe lanet ediyorum! İnan Güney Silivri”

