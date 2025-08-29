İnan Güney: Silivri’de yediğim her lokma boğazıma düğümleniyor

İnan Güney: Silivri’de yediğim her lokma boğazıma düğümleniyor
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik operasyonlarda tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Gazze’deki çocuklar ve yaşadıkları açlığa ilişkin bir mesaj paylaştı. Güney, “Silivri’de yediğim her lokma boğazımda düğümleniyor” dedi.

İBB’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “yolsuzluk ve rüşvet” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Filistin’deki çocuklar için bir mesaj paylaştı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırım yürüttüğü Gazze’deki çocuklar için yazdığı yazı sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden paylaşılan İnan Güney, “Silivri’de yediğim her lokma boğazımda düğümleniyor” dedi.

‘AVRUPA’DA YERLERE SAÇILAN TONLARCA GIDA...’

Gazze’de çocukların açlıkla boğuştuğunu ancak Avrupa’da “domates savaşı” adı altında yerlere saçılan tonlarca gıdanın olduğuna dikkat çeken Güney mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hücremdeyim.

Bir yanda çocukların olduğu ama çocukluğun olmadığı Gazze’de açlıkla boğuşan, katledilen Filistinli çocuklar…

Bir yanda Avrupa’da “domates savaşı” adı altında yerlere saçılan tonlarca gıda…

Silivri’de yediğim her lokma boğazımda düğümleniyor.

Bu suskunluğa, kayıtsızlığa ve adaletsizliğe lanet ediyorum!

İnan Güney

Silivri”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

