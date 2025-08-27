Son Dakika | Tutuklu İnan Güney'e yeni soruşturma açıldı

Tutuklu CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e yeni soruşturma açıldı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında tutuklanan İnan Güney’in makam odasında yapılan aramada emniyet mensuplarına teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli birtakım ihalelere ilişkin bilgiler ihtiva eden bilgi notu mahiyetindeki belgelere el konulmuş olup, evrakların muhteviyatlarının incelenmesi neticesinde anılan dosya kapsamı ile irtibatlı olmadığı anlaşıldığından, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrı bir soruşturma numarası üzerinden işlemlere başlanmıştır."

