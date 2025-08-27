Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı

Yayınlanma:
CHP'nin bu akşam Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda gerçekleştireceği miting öncesinde gerilim yükseliyor. İnan Güney'in Beyoğlu Belediyesi'ne asılan aile fotoğrafı kaldırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 50. Demokrasi Mitingi bu akşam Beyoğlu Belediyesi Başkanlık binası önünde, Şişhane Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

İNAN GÜNEY'İN FOTOĞRAFINI DA KALDIRTTILAR

Miting hazırlıkları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınmadan hemen önce ailesiyle birlikte çekilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in fotoğrafı belediye binasına asıldı. Ancak kısa süre sonra güvenlik güçlerinin talimatıyla söz konusu fotoğraf binadan indirildi.

METRONUN BAZI ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Parti, saat 20.30’da tutuklanan İnan Güney'in başkanlığını yaptığı Beyoğlu Belediyesi önünde, Şişhane Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak.

İstanbul Valiliği, miting alanına en yakın metro çıkışları için karar aldı. Buna göre Şişhane Metro İstiklal Caddesi çıkışı, Şişhane Metro Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Beyoğlu çıkışı kapalı olacak.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından miting için şu çağrıda bulunmuştu:

“Adalet, eşitlik ve özgürlük için 50’nci eylemimizde Beyoğlu’nda buluşuyoruz! Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak yol arkadaşlarımız özgür kalana kadar, seçim sandığı gelene kadar meydanlardayız! Biz kazanacağız, adalet kazanacak, milletimiz kazanacak!”

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, bazı medya organlarında, "CHP'nin mitingi öncesi metrolar kapatıldı" yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Çeşitli medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında “CHP İl başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklinde verilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için; - Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır. Şişhane Metro Durağına ait diğer çıkışlar hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.

