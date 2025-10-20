İmamoğlu'ndan salon tepkisi: Neden korkuyorsunuz?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen ve savunma yapmayı reddettiği “Diploma Davası”nın ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İmamoğlu diploma davasında küçük salon dayatması krize dönüştü

"NEDEN KORKUYORSUNUZ?"

Duruşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından duruşma salonuna girdiği ve kürsüye doğru yürüdüğü videosunu paylaşan İmamoğlu, “Neden korkuyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Duruşmaya basın mensuplarının, avukatların ve milletvekillerinin alınmamasını sert sözlerle eleştiren İmamoğlu, duruşmaların kamuoyundan kaçırıldığını belirtti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Neden korkuyorsunuz? Mahkeme salonundaki birkaç saniyelik görüntümden mi yoksa gerçeğin birkaç dakikada ortaya çıkacak olmasından mı?

Hani tüm Türkiye duruşmaları devletin televizyonundan canlı izleyecekti? Hani 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gözü önünde verecektim hesabımı?

Bir salonda; avukatlarımın, basının ve ailemin varlığına bile tahammül edemeyenler hangi cesaretle duruşmayı televizyondan yayınlayacaklar?”

İmamoğlu'ndan diploma davası tepkisi: Absürt bir mahkemeyle karşı karşıyayız