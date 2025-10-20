İmamoğlu diploma davasının ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle tutukluluğunun 216. gününde ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

İmamoğlu: 'Çelik' gibi durmaya devam!

İLK DURUŞMA ERTELENMİŞTİ

Diploma davası duruşması İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda saat 11.00'de görülecek.12 Eylül tarihinde görülen ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe yani bugüne ertelenmişti.

SAAT 11.15: DAVAYA AVUKATLAR ALINMADI ARBEDE ÇIKTI

Duruşmanın başlamasına dakikalar kala karşın basın mensupları, avukatlar ve milletvekilleri salona alınmadı. Jandarma ekipleri duruşma salonunun kapısını kilitledi. Duruşmayı izlemek isteyenlerin jandarma ekipleri tarafından engellenmeye çalıştıkları anlar kayıt altına alındı.

SAAT 10.30: DURUŞMA BAŞLAMADAN GERGİNLİK ÇIKTI

Duruşma başlamadan gerginlik çıktı. Duruşma salonunun küçük olduğu gerekçe gösterilerek avukat ve basın mensupları içeri alınmadı, bunun üzerine kapı önünde protesto düzenlendi. Avukatlar yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından barikatı aşıp kapıya ulaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de avukatlarla birlikte barikatı aşanlar arasındaydı. Gazeteci Hilmi Hacaloğlu o anları kayda aldı.

Ayrıntılar geliyor...