İmamoğlu: 'Çelik' gibi durmaya devam!

Yayınlanma:
CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, yerine mahkeme tarafından Gürsel Tekin’in kayyum atandığı Özgür Çelik’in yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilmesini tebrik etti.

İstanbul'daki yerel mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'i kayyum olarak atamasının ardından yapılan 39. Olağan İl Kongresinde Özgür Çelik tek aday oldu. Çelik, 655 il delegesinden 565'inin oy kullandığı kongrede geçerli 540 oyun 536'sını alarak yeniden il başkanı seçildi. Sonuçların duyurulmasının ardından konuşma yapan Çelik, "İstanbul Kongresi ile ortaya çıkan bu sonuç, iktidar yürüyüşümüzün önemli başlangıçlarından bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: 'ÇELİK' GİBİ DURMAYA DEVAM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, diploma davasında bugün hakim karşısına çıkacak. Davaya hazırlanan İmamoğlu, Çelik'i tebrik etti.

“Çelik” gibi durmaya devam.

CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığı’na yeniden seçilen kıymetli yol arkadaşım Özgür Çelik’i, il yönetimini ve bu zor günlerde iradesini ortaya koyan delegelerimizi tebrik ediyorum.

Partimiz her gün iktidara daha güçlü yürüyor. İstanbul hazır, Türkiye hazır.

