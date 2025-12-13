İmamoğlu: Yargılandığım 9 davanın 9’unda da hakimler sürgün edildi

CHP’nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlığıyla düzenlediği miting serisinin 75’inci durağı Kayseri oldu. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan on binlere seslenen CHP, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer aracılığıyla okudu.

İmamoğlu mesajında, "Yargılanmakta olduğum 9 davanın 9’unda da hâkimler, başka mahkemelere, başka şehirlere sürgün edildi. Bu böyle gitmeyecek; hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir" dedi.

CHP’nin 75. mitingi öncesi afişler indirildi! Özgür Özel: Zulmedenler rahatsız olacak

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 75’inci durağı Kayseri oldu. Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlere gönderdiği mektubu, CHP’nin Kayseri İl Başkanı Ümit Özer okudu. İmamoğlu, mektubunda, şunları kaydetti:

"Kayseri’nin gönlü zengin, vicdanı hür insanları… Benim güzel vatandaşlarım… Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, kıymetli çocuklar… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinize hasret ve özlemle sarılıyorum. Hoş geldiniz. Dünyanın en zengin, en mutlu, en özgür ülkelerinden biri olabilmek için her şeye sahibiz. Ama yetmiyor. Çünkü adalet yoksa, bolluk bereket de olmaz, huzur mutluluk da gelmez. Vicdanını, enerjisini, liyakatli kadrolarını kaybetmiş bu iktidar; artık hizmet, icraat değil, sadece adaletsizlik üretiyor. Elini attığı her alanda, her işte birilerini haksız yere koruyup kolluyor, milleti mağdur ediyor. Birilerinin zenginliğine zenginlik katıyor, milletin derdine dert katıyor.

"MAHKEMELERİN ADALET DAĞITMASINA DA İZİN VERMİYOR"

Her alanda adaletsizlik üreten bu iktidar, mahkemelerin adalet dağıtmasına da izin vermiyor. Yargılanmakta olduğum 9 davanın 9’unda da hâkimler, başka mahkemelere, başka şehirlere sürgün edildiler. Hukuku ayaklar altına alan iktidar; hâkimler, savcılar kendilerini güvencede hissetmesin, mahkemeler iktidarın emrinde olsun diye, şerefli yargı mensuplarına da yapmadığını bırakmıyor. Bir avuç koltuk bağımlısı, hukuk devletinin değil, ‘iktidarın hukukunun, iktidarın kurumlarının’ hâkim olduğu, milli iradenin hiçe sayıldığı bir tek adam düzenini ayakta tutabilmek için her türlü kötülüğü yapıyorlar. Bu yolda kendilerine engel olacağını gördükleri herkese zorbalıkla, şantajla, kumpasla boyun eğdirmeye çalışıyorlar.

"BU BÖYLE GİTMEYECEK"

Neyi amaçladıklarını, neyi hedeflediklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Siyasetle, sandıkla başaramadıklarını güdümlü yargı eliyle, zorbalıkla yapmaya uğraşıyorlar. Rakiplerini siyaset dışı bırakarak, milli iradeyi baskı altına alarak, bir vesayet rejimi kurmanın peşindeler. İşte bu anlayış yüzünden, sürekli kriz içerisinde yaşıyoruz. İşte bu anlayış yüzünden, vatandaşlarımız her sabah daha yoksul, daha adaletsiz, daha belirsiz bir hayata uyanıyor. Hukuktan, demokrasiden uzaklaştıkça refahtan, bolluktan, bereketten uzaklaşıyoruz. Adaletten, hürriyetten uzaklaştıkça huzurdan, birlikten, kardeşlikten uzaklaşıyoruz. Bu böyle gitmeyecek. Çünkü hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir. Millet büyüktür.

"TEK BİR KİŞİ GİDECEK, MİLLETİN İKTİDARI GELECEK"