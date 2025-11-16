İmamoğlu son ankette rakibine 17 puan fark attı

Anket sonuçlarına göre, "Özgür Özel'in 'İstanbul seçimlerini yenileyelim' çağrısı üzerine, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçim yapılacak olsa oyunuz kime olur?" sorusuna katılımcıların yüzde 51,0'ı "Ekrem İmamoğlu" yanıtını verdi. AKP adayı ise yüzde 34,0 oranında destek buldu. Diğer adaylara oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 15,0 olarak ölçüldü.

OLASI ERKEN SEÇİMDE PARTİLERİN OY ORANLARI

"Bu Pazar milletvekilliği seçimleri olursa oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlara göre (kararsızlar dağıtıldıktan sonra), CHP yüzde 34,9 ile birinci parti konumunda. AKP ise yüzde 29,8 ile ikinci sırada yer alıyor.

Anketteki diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

DEM Parti: %7,8

MHP: %6,9

İYİ Parti: %6,9

Zafer Partisi: %5,2

Yeniden Refah Partisi: %3,4

Diğer: %1,8

Türkiye İşçi Partisi: %1,2

Yeni Yol (Saadet-Gelecek-Deva): %1,1

Anahtar Parti: %1,0

HALK ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Ankete katılanlara yöneltilen "Sizce erken seçim olmalı mıdır?" sorusuna ise halkın çoğunluğu "Evet" yanıtını verdi. Kararsızların, cevap vermeyenlerin ve fikri olmadığını belirtenlerin dağıtılmasının ardından, katılımcıların yüzde 56,2'si erken seçim olması gerektiğini belirtirken, yüzde 43,8'i ise "Hayır" dedi.

ANKETİN DEMOGRAFİK BİLGİLERİ

Araştırma, yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir seviyesi kotaları uygulanarak gerçekleştirildi. Katılımcıların demografik dağılımı ise şu şekilde:

Cinsiyet Dağılımı: Yüzde 50,5 erkek, yüzde 49,5 kadın.

Yaş Dağılımı: Katılımcıların yüzde 19,1'i 18-24, yüzde 21,3'ü 25-34, yüzde 22,5'i 35-44, yüzde 18,1'i 45-54, yüzde 14,8'i 55-64 ve yüzde 4,6'sı 65 yaş ve üzeri.

Eğitim Düzeyi: Katılımcıların en büyük çoğunluğunu yüzde 30,8 ile lise mezunları oluştururken, bunu yüzde 22,8 ile ortaokul ve yüzde 19,7 ile ilkokul mezunları takip ediyor. Üniversite mezunlarının oranı yüzde 7,9, yüksek lisans mezunlarının oranı ise yüzde 4,7 olarak belirlendi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Kasım Cumartesi günü Silivri’de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul seçimlerini yenileyelim. Gelsin düzenleme getirsin. Meclis'ten bir şey geçirerek yenileyelim. Sadece İstanbul'u değil, istiyorsa hadi hodri meydan, Adana'yı da yenileyelim, Antalya'yı da yenileyelim. Nereye saldırıyorsa yenileyelim. Millet versin kararı. Güveniyorsa kendisine hodri meydan. İddia ediyorum Recep Tayyip Erdoğan adayları olsun ben de Ekrem Başkan aday yapacağım bir buçuk milyon fark açacağız hodri meydan. Bir milyonun altında farkla kazanırsak İstanbul'u, seçimlerin bir kere daha yenilenmesine onay vereceğiz"