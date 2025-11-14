Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket

Sonar Araştırma, CHP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmaları veya tutuklanmaları sürecinde iktidarın yaklaşımı ile iktidar ve muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmaların eşit ve adil bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini sordu. İşte ortaya çıkan çarpıcı sonuç...

Sonar Araştırma şirketi, 2 bin 106 kişiyle telefon üzerinden yaptığı anketin sonuçlarını üyeleriyle paylaştı.

Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...

İKİ SORU SORULDU

Ankette katılımcılara, "Son zamanlardaki bazı CHP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmaları veya tutuklanmaları sürecinde hükümetin yaklaşımlarını doğru buluyor musunuz?" ve "İktidar ve muhalefete ait belediyelere yapılan denetimler ve açılan soruşturmalar sizce eşit ve adaletli bir şekilde yürütülüyor mu?" soruları yöneltildi.

YARISINDAN FAZLASI İKTİDARIN TUTUMUNU YANLIŞ BULUYOR

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 57,1'i CHP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmaları veya tutuklanmaları sürecinde iktidarın yaklaşımını "yanlış buluyorum" yanıtını verdi. Katılımcıların sadece yüzde 27,5'i iktidarın bu konudaki yaklaşımını doğru bulduğunu belirtti.

yeni-proje-15.jpg

YÜZDE 60'TAN FAZLASI SORUŞTUEMALARI 'TARAFLI' BULUYOR

İktidar ve muhalefete ait belediyelere yönelik soruşturmaların eşit ve adil bir şekilde yürütülüp yürütülmediği sorusuna ise katılımcıların yüzde 63,2'si, "denetimler ve soruşturmalar taraflı bir şekilde yürütülüyor" cevabını verdi.

yeni-proje-16-001.jpg

ADALETLİ BULMAYANLARDA AKP İLE MHP SEÇMENİNDE ÇARPICI ORAN

Ankette ayrıca ankete katılanların parti tercihlerine göre verdikleri cevapların oranları da yer aldı. Soruşturmaların adaletli bir şekilde yürütülüp yürütülmediği sorusuna "Hayır yürütülmüyor" yanıtı veren CHP'lilerin oranı yüzde 88,7 iken, AKP'lilerin oranı yüzde 35,3 olarak hesaplandı. AKP seçmeninin yüzde 15,3'ü ise bu konuda kararsız olarak yer aldı.

yeni-proje-18-001.jpg

DEM Partililerin yüzde 86,4'ü iktidar ve muhalefet belediyelerine karşı yürütülen soruşturmaların eşit ve adil olmadığı görüşünde iken MHP'li seçmende bu oranın yüzde 44,8 olduğu görüldü. MHP'li seçmenin yüzde 13,4'ü kararsız kaldı.

yeni-proje-17-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

