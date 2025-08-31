İmamoğlu: Adalet krizde savcılar suç uyduruyor

Yayınlanma:
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Ülkemizde adaletin işleyişi ciddi bir kriz içinde. Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk olmaktan çıktı" diyen İmamoğlu sorumluların er ya da geç hesap vereceğini söyledi.

Silivri cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki hesabının yasaklanmasının ardından mesajlarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'dek adaletin bir kriz içerisinde olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu, tutuklulara iftiracı olması için baskı yapanların adliyede gövde gösterisi yaptığını, iftiracı olmayı reddedenlerin ise tehdit edildiğini vurguladı.

'SAĞIR SULTAN BİLE DUYDU ADALET BAKANLIĞI DUYMADI'

Sorumluların er ya da geç hesap vereceğini söyleyen İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde adaletin işleyişi ciddi bir kriz içinde. Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk olmaktan çıktı. Bizim avukatlarımızın evlerine şafak baskınları yapılırken tutuklulara iftiracı olmaları için baskı yapanlar, kaçarken yakalananlar evlerine gönderiliyor. Hem iftiracı üretip hem hem de milyon dolarların peşine düşenler korumaları ile adliyede gövde gösterisi yapıyor. İftiracı olmayanları ise başka suçlara adını karıştırmakla tehdit ediyorlar. Bunu artık sağır sultan bile duydu, HSK ve Adalet Bakanlığı hariç.

Gece yarısı, Fatih Keleş kardeşimle cezaevinde görüşüp, “İftiracı ol, yoksa adını suikast planına karıştıracaklar, çok daha ağır suçlamalarla karşılaşacaksın” diyen avukatlar ellerini kollarını sallayarak işlerine devam ediyorlar. Bu kumpasçı avukatlara bir kişi bile çıkıp, “Bunu neden söyledin, kiminle irtibatın var?” demiyor. Üstelik senaryo söyledikleri gibi gerçekleşiyor.

'SAVCILAR SUÇ UYDURUYOR'

Savcılar suç bulamadıkça akıl almaz yöntemlerle suç uyduruyor. Bu sistemden hukuk çıkmaz.

Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Biz yargılanmaya itiraz etmiyoruz; itirazımız, hukuk dışına çıkarak siyasetçilerden talimat alan görevlilere.

İtirazımız, soruşturma adı altında haksız hukuksuz özgürlüklerinden mahrum bırakılanlara yapılan baskılara.

'ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKLER'

İtirazımız, milleti unutarak hukuku araç haline getirip siyaseti dizayn etmeye çalışanlara. Yapılabilecek ne kadar kötülük varsa yaptınız. Hukuk dışına çıkarak denenebilecek her yolu denediniz.

Ama bu mahkeme eninde sonunda kurulacak. Kumpaslar ortaya çıkacak. Millet gerçeği görecek. Bu süreçte suç işleyenler, er ya da geç adil mahkemeler önünde hesap verecek.

HERKES İÇİN
HER YERDE
ÖNCE ADALET!
ÖNCE HÜRRİYET!"

