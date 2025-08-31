İmamoğlu: Adalet krizde savcılar suç uyduruyor

Silivri cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki hesabının yasaklanmasının ardından mesajlarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'dek adaletin bir kriz içerisinde olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu, tutuklulara iftiracı olması için baskı yapanların adliyede gövde gösterisi yaptığını, iftiracı olmayı reddedenlerin ise tehdit edildiğini vurguladı.

Sorumluların er ya da geç hesap vereceğini söyleyen İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde adaletin işleyişi ciddi bir kriz içinde. Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk olmaktan çıktı. Bizim avukatlarımızın evlerine şafak baskınları yapılırken tutuklulara iftiracı olmaları için baskı yapanlar, kaçarken yakalananlar evlerine gönderiliyor. Hem iftiracı üretip hem hem de milyon dolarların peşine düşenler korumaları ile adliyede gövde gösterisi yapıyor. İftiracı olmayanları ise başka suçlara adını karıştırmakla tehdit ediyorlar. Bunu artık sağır sultan bile duydu, HSK ve Adalet Bakanlığı hariç.

Gece yarısı, Fatih Keleş kardeşimle cezaevinde görüşüp, “İftiracı ol, yoksa adını suikast planına karıştıracaklar, çok daha ağır suçlamalarla karşılaşacaksın” diyen avukatlar ellerini kollarını sallayarak işlerine devam ediyorlar. Bu kumpasçı avukatlara bir kişi bile çıkıp, “Bunu neden söyledin, kiminle irtibatın var?” demiyor. Üstelik senaryo söyledikleri gibi gerçekleşiyor.