İmamoğlu "Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır" diyerek çağırdı

İmamoğlu "Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır" diyerek çağırdı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Sinop'ta düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için yurttaşlara çağrı yaptı.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Sinop'ta düzenlenecek.

"GECENİN EN KARANLIK ANI, ŞAFAĞA EN YAKIN ANIDIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarda bulunacağı miting için Ekrem İmamoğlu çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı çağrıda, "Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır." diyen İmamoğlu, yurttaşlara şöyle seslendi:

"Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. Bu ülkeye adalet ve bereket gelecek. Bütün Sinoplu hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Samsun'da 30 Ağustos coşkusu
Samsun'da 30 Ağustos coşkusu
Terör örgütü KCK'dan süreç açıklaması: AKP barışçıl bir dil kullanmıyor
Terör örgütü KCK'dan süreç açıklaması: AKP barışçıl bir dil kullanmıyor