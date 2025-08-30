İmamoğlu "Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır" diyerek çağırdı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Sinop'ta düzenlenecek.

"GECENİN EN KARANLIK ANI, ŞAFAĞA EN YAKIN ANIDIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarda bulunacağı miting için Ekrem İmamoğlu çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı çağrıda, "Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır." diyen İmamoğlu, yurttaşlara şöyle seslendi:

"Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. Bu ülkeye adalet ve bereket gelecek. Bütün Sinoplu hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum."