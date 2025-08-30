Ekrem İmamoğlu video paylaştı: 30 Ağustos'ta meydanlarda olamasak da kalplerimiz bir

Ekrem İmamoğlu video paylaştı: 30 Ağustos'ta meydanlarda olamasak da kalplerimiz bir
Yayınlanma:
30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yapan Ekrem İmamoğlu video paylaştı. Yapay zeka ile oluşturulan videoda Türk milletinin bayramını kutlayan İmamoğlu, "30 Ağustos'ta meydanlarda olamasak da kalplerimiz bir" dedi.

Siyasiler 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da ekibi tarafından yönetilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bayram mesajını paylaştı.

EKREM İMAMOĞLU VİDEO PAYLAŞTI

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zafer için mücadele eden herkesi rahmet ve minnetle andığını ifade eden İmamoğlu, "Özgürlük ve bağımsızlık azmimizin nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı yapay zeka ile oluşturulan 'dijital sureti'ne okutulurken Mustafa Kemal'in sözlerine atıfta bulunularak "Zafer, milletindir. Aklı hür, vicdanı hür olanlarındır." denildi.

ekrem-imamoglu-video-paylasti-30-agustosta-meydanlarda-olamasak-da-kalplerimiz-bir-2.jpg

Mesajında 30 Ağustos'ta olduğu gibi bugün de mücadele verildiğini ifade eden İmamoğlu, "Bugün bizler de demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve halkın iradesini korumak için büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.

ekrem-imamoglu-video-paylasti-30-agustosta-meydanlarda-olamasak-da-kalplerimiz-bir-3.jpg

"30 AĞUSTOS'TA MEYDANLARDA OLAMASAK DA KALPLERİMİZ BİR"

Ekrem İmamoğlu'nun kutlama mesajının tam metni şu şekilde:

Aziz milletim.

Özgürlük ve bağımsızlık azmimizin nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum.

Büyük zorluklar içinde verdiğimiz İstiklal mücadelemiz, 30 Ağustos'ta mutlak zaferle taçlandı. Bugün bizler de demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve halkın iradesini korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu yıl meydanlarda yan yana olamasak da kalplerimiz bir.

Dijital olarak oluşturulmuş suretim aracılığıyla, özgürlük, demokrasi ve umudu dile getirmeye devam ediyorum. Milletimiz, geçmişten bugüne, birlik ve beraberlik içinde olduğunda iradesine azimle sahip çıktı. Bunu bilmek, bana güç veriyor. Her zorluğu aşarak geleceğimizi, cumhuriyetimizi, irademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tamdır.

Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum.

'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.'

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Türkiye
Gaziantep'te yolcu otobüsü alev alev yandı!
Gaziantep'te yolcu otobüsü alev alev yandı!
Alacağı olduğunu söyleyerek firmanın araçlarını ateşe verdi: 1,5 milyon lira hasara yol açtı
Alacağı olduğunu söyleyerek firmanın araçlarını ateşe verdi: 1,5 milyon lira hasara yol açtı