Ekrem İmamoğlu video paylaştı: 30 Ağustos'ta meydanlarda olamasak da kalplerimiz bir

Siyasiler 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da ekibi tarafından yönetilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bayram mesajını paylaştı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zafer için mücadele eden herkesi rahmet ve minnetle andığını ifade eden İmamoğlu, "Özgürlük ve bağımsızlık azmimizin nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı yapay zeka ile oluşturulan 'dijital sureti'ne okutulurken Mustafa Kemal'in sözlerine atıfta bulunularak "Zafer, milletindir. Aklı hür, vicdanı hür olanlarındır." denildi.

Mesajında 30 Ağustos'ta olduğu gibi bugün de mücadele verildiğini ifade eden İmamoğlu, "Bugün bizler de demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve halkın iradesini korumak için büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun kutlama mesajının tam metni şu şekilde:

Aziz milletim.

Özgürlük ve bağımsızlık azmimizin nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum.

Büyük zorluklar içinde verdiğimiz İstiklal mücadelemiz, 30 Ağustos'ta mutlak zaferle taçlandı. Bugün bizler de demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve halkın iradesini korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu yıl meydanlarda yan yana olamasak da kalplerimiz bir.

Dijital olarak oluşturulmuş suretim aracılığıyla, özgürlük, demokrasi ve umudu dile getirmeye devam ediyorum. Milletimiz, geçmişten bugüne, birlik ve beraberlik içinde olduğunda iradesine azimle sahip çıktı. Bunu bilmek, bana güç veriyor. Her zorluğu aşarak geleceğimizi, cumhuriyetimizi, irademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tamdır.

Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum.

'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.'

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.