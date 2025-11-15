İl Sağlık Müdürlüğünden gıda zehirlenmelerine dair açıklama

Yayınlanma:
İstanbul Fatih'te bir anne ve iki çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesi ile yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, konuya ilişkin açıklama yaptı. Güner, kent genelinde gıda zehirlenmesi vakalarında bir artış tespit edilmediğini söyledi.

Fatih'ye meydana gelen bir anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği zehrilenme olayının ardından kent genelinde gıda zehirlenme vakalarına ilişkin tartışmalar başladı.

Yaşanan olay bir yandan üzüntü ile karşılanırken bir yandan da halk arasında korku ve paniğe yol açtı. Tartışmaların şiddetlenmesi üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi.

Ortaköy'deki 'kumpir faciası'nda anne ve 2 çocuğu öldü: İlk otopsi raporu tamamlandıOrtaköy'deki 'kumpir faciası'nda anne ve 2 çocuğu öldü: İlk otopsi raporu tamamlandı

Kumpir ve midye faciasında gözaltı sayısı yükseldi! İki çocuk ve anneleri ölmüştüKumpir ve midye faciasında gözaltı sayısı yükseldi! İki çocuk ve anneleri ölmüştü

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul genelinde gıda zehirlenmesi olaylarına ilişkin olağan dışı bir artış olmadığını açıkladı.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fatih'te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir.

Sağlık Bakanlığımızın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmamıştır. Hayatını kaybeden iki evladımıza ve annelerine bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir.

Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

