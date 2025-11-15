İl Sağlık Müdürlüğünden gıda zehirlenmelerine dair açıklama

Fatih'ye meydana gelen bir anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği zehrilenme olayının ardından kent genelinde gıda zehirlenme vakalarına ilişkin tartışmalar başladı.

Yaşanan olay bir yandan üzüntü ile karşılanırken bir yandan da halk arasında korku ve paniğe yol açtı. Tartışmaların şiddetlenmesi üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul genelinde gıda zehirlenmesi olaylarına ilişkin olağan dışı bir artış olmadığını açıkladı.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: