İkinci 'Topuklayan Efe' vakası: Daveti 'seve seve' kabul etmiş

Yayınlanma:
AKP Beykoz İlçe Başkanlığı'nda, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel için tanışma programı düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından "ikinci topuklayan Efe vakası" olarak anılan Gürzel, daha önce defalarca CHP'ye yapılan operasyonları eleştirmesine rağmen AKP'den gelen teklifi "seve seve" kabul ettiğini açıkladı.

CHP'de ikinci "topuklayan Efe" vakası dün resmen gerçekleşti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özelm Çerçioğlu'nun ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel de AKP'ye katıldı. Gürzel'in rozetini, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Son Dakika | Erdoğan Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçişini duyurduSon Dakika | Erdoğan Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçişini duyurdu

Daha önce CHP'ye yönelik yürütülen operasyonlara, başta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Alaattin Köseler başta olmak üzere belediye başkanlarının tutuklanmasına sert tepki gösteren Gürzel için, bugün AKP Beykoz İlçe Başkanlığı'nda tanışma programı düzenlendi.

aa-20250914-39111819-39111817-ak-parti-beykoz-ilce-baskanliginda-teskilat-tanisma-programi-yapildi.jpg

"HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ARANIZA BENİ KATTIĞINIZ İÇİN"

Burada konuşan Gürzel, kendisini aralarına aldıkları için AKP teşkilatına teşekkür ederek, "Bu daveti biz de seve seve kabul ettik" diye konuştu.

Gürzel, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün ilk defa bir araya geliyoruz. Bundan sonra uzun uzun tanışma fırsatımız olacak her birinizle. O yüzden ben değerli protokol ve Sayın AK Parti ilçe teşkilat üyeleri diyorum şimdilik. Hepinize çok teşekkür ederim aranıza beni kattığınız için. Bu daveti biz de seve seve kabul ettik. Bundan sonra inşallah hep beraber Beykoz'a sadece hizmeti konuşacağız. Bundan sonra herhangi bir kavga, kaosun olmadığı, mutluluk, güzellik içerisinde hizmet ettiğimiz bir dönem olacak."

AKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel'in suratına tükürmüşler: Komşuları hesap sorduAKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel'in suratına tükürmüşler: Komşuları hesap sordu

AKP'ye geçen Özlem Gürzel Vural Erdoğan'a selamı yanlış verdi! Bunlar zamanla oturacak....AKP'ye geçen Özlem Gürzel Vural Erdoğan'a selamı yanlış verdi! Bunlar zamanla oturacak....

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

