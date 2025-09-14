İkinci 'Topuklayan Efe' vakası: Daveti 'seve seve' kabul etmiş

CHP'de ikinci "topuklayan Efe" vakası dün resmen gerçekleşti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özelm Çerçioğlu'nun ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel de AKP'ye katıldı. Gürzel'in rozetini, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Son Dakika | Erdoğan Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçişini duyurdu

Daha önce CHP'ye yönelik yürütülen operasyonlara, başta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Alaattin Köseler başta olmak üzere belediye başkanlarının tutuklanmasına sert tepki gösteren Gürzel için, bugün AKP Beykoz İlçe Başkanlığı'nda tanışma programı düzenlendi.

"HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ARANIZA BENİ KATTIĞINIZ İÇİN"

Burada konuşan Gürzel, kendisini aralarına aldıkları için AKP teşkilatına teşekkür ederek, "Bu daveti biz de seve seve kabul ettik" diye konuştu.

Gürzel, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün ilk defa bir araya geliyoruz. Bundan sonra uzun uzun tanışma fırsatımız olacak her birinizle. O yüzden ben değerli protokol ve Sayın AK Parti ilçe teşkilat üyeleri diyorum şimdilik. Hepinize çok teşekkür ederim aranıza beni kattığınız için. Bu daveti biz de seve seve kabul ettik. Bundan sonra inşallah hep beraber Beykoz'a sadece hizmeti konuşacağız. Bundan sonra herhangi bir kavga, kaosun olmadığı, mutluluk, güzellik içerisinde hizmet ettiğimiz bir dönem olacak."

