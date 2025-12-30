İki ilde yılbaşı konserleri iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, yaptığı açıklamada, vatandaşın yılbaşını huzur ve güvenlik içinde karşılaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

Yalova'da IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında 3 polisin şehit olması nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini söyleyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 3 kahraman polisimizin acısını yaşıyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Hain teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman polisimizin şehit olması dolayısıyla tüm yılbaşı etkinliklerimiz iptal edilmiştir."

Özdemir, itfaiye, zabıta, altyapı ve temizlik ekiplerinin yılbaşı için 24 saat sahada olacağını belirtti.

Saray'dan IŞİD açıklaması

"KONSER VE BENZERİ ETKİNLİKLER İPTAL EDİLMİŞTİR"

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu acı olay nedeniyle belediyemizin planlanan konser ve benzeri etkinlikleri iptal edilmiştir."

BODRUM VE MARMARİS İLÇELERİNDE DE KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yalova'da terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında görevleri başında şehit düşen ve yaralanan güvenlik güçlerimizin olması sebebiyle, belediyemiz tarafından yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Fatma Turgut konseri iptal edilmiştir." duyurusu yapıldı.

Son dakika | Yalova'da 3 şehit polis için tören

Marmaris Belediyesi de açıklamasında şunları kaydetti:

"Yalova'da yaşanan acı olay, hepimizi derinden sarsmış, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, milletçe paylaştığımız büyük bir acının adı olmuştur. Böyle bir zamanda eğlence içerikli etkinliklerin yapılmasını doğru bulmadığımızdan, belediyemiz tarafından planlanan yılbaşı etkinlikleri ve Aydilge konseri ertelenmiştir."

Açıklamalarda ayrıca şehit polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralı güvenlik görevlilerine de şifalar dilendi.