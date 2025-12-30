Saray'dan IŞİD açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü IŞİD'in üç polisi şehit etmesinin ardından açıklama yaptı.

Yalova'da terör örgütü IŞİD'in hücre evine dün operasyon düzenlendi. Altı terörist öldürüldü. Üç polis şehit oldu. Teröristler, evdeki kadın ve çocukları kendilerine siper etti. Operasyon 8 saat sürdü.

Operasyonun ardından da Türkiye'nin gündemine IŞİD haberleri peşi sıra geldi.

Terör örgütü IŞİD'in Marmara sorumlusu olarak ismi geçen Bilal Özbuğday'ın serbest kalıp Youtube yayınları yaptığı ortaya çıktı.

Polisleri şehit eden Zafer Umutlu'nun terör örgütü üyeliğinden beraat ettiği ve operasyon günü de beraatinin gerekçeli kararının tebliğ edildiği ortaya çıktı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

IŞİD ile ilgili birçok iddia da dolaşıma sokulmaya başlandı. Bunun üzerine de Saray'dan açıklama geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizde DEAŞ’lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği şeklinde ortaya atılan iddialar, gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür.

Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede; yurt içinde, sınır ötesinde ve uluslararası alanda en etkili ve kararlı mücadeleyi yürüten ülkelerin başında gelmektedir. Bu kapsamda güvenlik kuvvetlerimiz tarafından aralıksız şekilde sürdürülen operasyonlarla çok sayıda DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Örgütün propaganda faaliyetleri ile mali ve lojistik yapılanmalarına yönelik çalışmalar da ilgili birimlerimizce etkin ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir.

Ülkemiz, ulusal güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleri ve illegal yapılarla mücadelesini hiçbir ayrım gözetmeksizin, kararlılıkla ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi, toplumda güvensizlik ortamı oluşturmayı ve devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

