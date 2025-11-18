İddianamenin açıklandığı hafta yapılan ankette devasa fark

19 Mart tarihinde İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlarda aralarında cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanları dahil birçok isim gözaltına alındı.

Aylar süren beklentilerin ardından geçtiğimiz hafta bugün İBB iddianamesi yazılarak mahkemeye gönderildi. 4 bin sayfalık iddianamede 15 gizli sanık yer alırken İmamoğlu'nun 20 asırdan fazla hapsi istendi.

İBB iddianamesinde ikinci 'İlke-Meşe' vakası! İki tanığın ifadeleri noktası virgülüne kadar aynı çıktı

Bundan sonra gözler duruşmaların görüleceği tarihe çevrildi. Her fırsatta duruşmaların canlı yayınlanması talebini dile getiren İmamoğlu ve Özel'e bugün Bahçeli'de sırt verdi. Bahçeli de duruşmaların TR başta olmak üzere tüm kanallardan canlı yayınlanmasını istedi.

İDDİANAMENİN YAZILDIĞI TARİHTE YAPILAN ANKETTE DEVASA FARK

İddianame 11 kasım tarihinde yazıldı. O sırada ALF Araştırma şirketi tarafından İmamoğlu ile Erdoğan'ın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçimde oyun kimden yana kullanılacağına yönelik bir anket yaptı. O anketin sonuçları yayımlandı.

2000 kişilik örneklem grubunda yüz yüze yapılan ve hata payı yüzde 2.2 olarak belirtilen ankette Erdoğan'ın yüzde 44,9 aldığı, İmamoğlu'nun da yüzde 55.1 aldığı görüldü. İmamoğlu'nun aldığı oydan hata payının çıkarılıp Erdoğan'ın hanesine yazılması halinde dahi İmamoğlu'nun rahat bir şekilde yarışı kazanacağı sonuçlara yansıdı.