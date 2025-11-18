İddianamenin açıklandığı hafta yapılan ankette devasa fark

İddianamenin açıklandığı hafta yapılan ankette devasa fark
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB soruşturmasında 11 kasım tarihinde 4 bin sayfalık iddianame yazıldı. O tarihler arasında, yani 10-12 Kasım tarihleri arasında yapılan son ankette Ekrem İmamoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a 10.2 puan fark attığı görüldü.

19 Mart tarihinde İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlarda aralarında cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanları dahil birçok isim gözaltına alındı.

Aylar süren beklentilerin ardından geçtiğimiz hafta bugün İBB iddianamesi yazılarak mahkemeye gönderildi. 4 bin sayfalık iddianamede 15 gizli sanık yer alırken İmamoğlu'nun 20 asırdan fazla hapsi istendi.

İBB iddianamesinde ikinci 'İlke-Meşe' vakası! İki tanığın ifadeleri noktası virgülüne kadar aynı çıktıİBB iddianamesinde ikinci 'İlke-Meşe' vakası! İki tanığın ifadeleri noktası virgülüne kadar aynı çıktı

Bundan sonra gözler duruşmaların görüleceği tarihe çevrildi. Her fırsatta duruşmaların canlı yayınlanması talebini dile getiren İmamoğlu ve Özel'e bugün Bahçeli'de sırt verdi. Bahçeli de duruşmaların TR başta olmak üzere tüm kanallardan canlı yayınlanmasını istedi.

İDDİANAMENİN YAZILDIĞI TARİHTE YAPILAN ANKETTE DEVASA FARK

İddianame 11 kasım tarihinde yazıldı. O sırada ALF Araştırma şirketi tarafından İmamoğlu ile Erdoğan'ın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçimde oyun kimden yana kullanılacağına yönelik bir anket yaptı. O anketin sonuçları yayımlandı.

whatsapp-image-2025-11-18-at-14-01-11.jpeg

2000 kişilik örneklem grubunda yüz yüze yapılan ve hata payı yüzde 2.2 olarak belirtilen ankette Erdoğan'ın yüzde 44,9 aldığı, İmamoğlu'nun da yüzde 55.1 aldığı görüldü. İmamoğlu'nun aldığı oydan hata payının çıkarılıp Erdoğan'ın hanesine yazılması halinde dahi İmamoğlu'nun rahat bir şekilde yarışı kazanacağı sonuçlara yansıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Mercedes’ten devrim gibi konsept: Güneş’le şarj olan otomobil sahneye çıktı
Mercedes’ten devrim gibi konsept: Güneş’le şarj olan otomobil sahneye çıktı
Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak
Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak
Ankara'da ücretsiz oldu
Ankara'da ücretsiz oldu
Ünlü bankadan altın tahmini! 2026 yılı için rakam verdi
30 lira için 37 bin liradan oldular: Limon fırsatçılığı pahalıya patladı
Amaç nüfusu artırmak...Bu köylere yerleşenlere 500 bin TL verilecek!
Son dakika|Böcek ailesinin Adli Tıp raporu çıktı
İş görüşmesine gidenler dikkat: 3 saniye kuralını açıkladı
İş görüşmesine gidenler dikkat: 3 saniye kuralını açıkladı
İthal eti kimler paylaşıyor? halktv.com.tr şirket şirket ortaya çıkardı
Türkiye
Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Halk diken üstünde! Ekipler bölgeye akın etti
Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Halk diken üstünde! Ekipler bölgeye akın etti
Diyarbakır’da feci kaza: TIR taksiye çarptı ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da feci kaza: TIR taksiye çarptı ölü ve yaralılar var
"Muğla'da benim de arazim olsun" diyenlere büyük fırsat: 20 bin liraya arsa satılacak
"Muğla'da benim de arazim olsun" diyenlere büyük fırsat: 20 bin liraya arsa satılacak