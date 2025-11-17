İBB iddianamesinde ikinci 'İlke-Meşe' vakası! İki tanığın ifadeleri noktası virgülüne kadar aynı çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik hazırlanan iddianamedeki gizli tanık beyanlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, dosyadaki iki ifade arasındaki şaşırtıcı benzerliği kamuoyuna duyurdu.

"BİR VİRGÜLÜ BİLE FARKLI DEĞİL"

Tezcan, iddianamede yer alan ve Burak Biçer ile Cem Çelik adlı iki isme ait olduğu belirtilen ifadelerin “noktası virgülüne kadar aynı” olduğunu belirtti. CHP’li Tezcan, bu durumun ciddi bir skandal olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“İddianamede Burak Biçer ve Cem Çelik'in ifadesi birebir aynı. Aynı olayı yaşamışlar, aynı tutarda rüşvet istenmiş, aynı boş kağıda imza atmışlar. Bir virgülü bile farklı değil. Demek ki elde hazır bir ifade var. Bunu ya gizli tanığa ya da itirafçıya monte ediyorlar.”

İLKE-MEŞE VAKASINI HATIRLATTI

İBB iddianamesinde gizli tanık Meşe’nin ifadesinin büyük ölçüde iddianamede yer almadığını, buna karşılık aynı cümlelerin, aynı kelime dizilimleri ve aynı anlatım örgüsüyle gizli tanık İlke’nin ifadesiymiş gibi iddianameye geçirildiği görülmüştü.