İBB soruşturmasında adı geçmişti: İkinci kez intihar girişiminde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart'ta başlayan operasyonların ardından 26 Nisan'da yapılan ve İSKİ'yi hedef alan ikinci dalga operasyonlarda şikayetçi olarak yer alan isimlerden Tanpa Madencilik yetkilisi İdris Özcelep'in ikinci kez intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

"Gİzli tanık Meşe" olarak bilinen Özcelep, daha önce de İBB soruşturması kapsamında isminin kamuoyuna yansıdığını ifade ederek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde intihar girişiminde bulunmuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre, ikinci intihar girişimi salı günü, İstanbul Ataşehir'de bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün önünde gerçekleşti.

Bu kez kafasına silah dayayan Özcelep, olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu intihar girişiminden vazgeçti.

Gizli tanık olduğu iddia ediliyordu: İşte Çağlayan'da intihara kalkışan kişinin ifadesi

"TALEPLERİM KARŞILIKSIZ KALDI"

Olayın ardından gözaltına alınan Özcelep, emniyet ifadesinde olayı anlattı.

İfadesinde yer alan bilgiye göre Özcelep, İBB dosyasında şikayetçi olarak yer almalarının sebebi olarak gösterdikleri Pendik Kurnaköy'deki maden sahasıyla ilgili olarak geçmişte ilgili bakanlıklar tarafından haklı bulundu.

Sürecin devamında İBB’den olumlu dönüş alamadığı için söz konusu projeyi hayata geçiremeyen Özcelep, İBB’den şikayetçi oldu.

Şikayetçi olarak yer aldığı İSKİ operasyonlarının ardından da projesini hayata geçirmek için İstanbul ve Ankara’daki resmi kurumlarla defalarca yazıştığını belirten Özcelep, buna rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşme taleplerine karşılık verilmediğini iddia etti.

İBB iddianamesinde 'Gizli Tanık' ayrıntısı: Meşe’nin ifadeleri silindi, beyanları İlke’ye yazıldı

Bakanlık tarafından haklı bulunmasına karşın söz konusu alanın fiilen teslim edilmemesi ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle büyük bir maddi darboğaz yaşadığını belirten Özcelep; ani bir kızgınlıkla, derdini anlatabilmek için olay yerine giderek intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti.

"KİMLİĞİM MEDYADA YER ALDIĞI İÇİN..."

Özcelep, ifadesinde silahı kimliğini tanımadığı bir kişiden 3 bin TL’ye temin ettiğini, yaşanan olayın çevrede yarattığı tedirginlikten dolayı pişman olduğunu söyledi.

Özcelep, silahı taşıma gerekçesi olarak ise İBB davasında müşteki konumunda bulunması nedeniyle kimliğinin medyada yer aldığını, bu durumun ardından kendisine tehditler yöneltildiğini ve iş ortağının evine fişek bırakılması gibi olaylar yaşandığını öne sürdü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Özcelep, daha sonra "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlamasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Aynı suçlama kapsamında tutuklamaya sevk edilen Özcelep, sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadede ise "Nakdi anlamda geriye dönüşü olmayacak mağduriyet yaşadım. Yaşadığım büyük buhran neticesinde ve ayrıca İstanbul Adliyesindeki İBB soruşturmasında müşteki olarak beyanımda bulunmuş olmam sebebi ile ismimin kamuoyunda açıklanması mağduriyetimin katlanmasına sebep olmuştur" dedi.

Özcelep, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verme şartındaki adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÇAĞLAYAN'DA DA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Özcelep 26 Ağustos'ta da İBB soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmek için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde de intihar girişiminde bulunmuştu.

Özcelep, olayın ardından polise verdiği ifadede "Ben İBB ile ilgili mağdur ve müşteki taraftayım. Daha önce bununla ilgili ifade verdim. Bana bilgilerimin gizli kalacağını söylediler. Fakat operasyonlardan sonra adım kamuoyuyla paylaşıldı. Ben de onurumla oynandığını ve kullanıldığımı düşündüm. Kendime yediremedim. Bu yüzden beni göndermeye çalıştıkları anda aşağıya atlamaya çalıştım" ifadelerini kullanmıştı.

İFADESİ 'İLKE'YE AKTARILMIŞTI

İBB iddianamesinde gizli tanık Meşe’nin ifadesinin büyük ölçüde iddianamede yer almadığı, buna karşılık aynı cümlelerin, aynı kelime dizilimleri ve aynı anlatım örgüsüyle gizli tanık İlke’nin ifadesiymiş gibi iddianameye geçirildiği görülmüştü