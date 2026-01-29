Dörtlüleri yaktı durakları pas geçti: Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Nilüfer ilçesinde, Muzaffer Seven'in kullandığı 35-G hat numaralı özel halk otobüsü Uludağ Üniversitesi yönüne giderken bir yolcu aniden rahatsızlandı.

Fenalaşan yolcu, araçtaki diğer kişilere "Kalbim sıkışıyor, kalp krizi geçiriyorum" diyerek yardım istedi.

"DÖRTLÜLERİ YAKTI, DURAKLARDA DURMADI"

Durumu fark eden otobüs şoförü Seven; dörtlü ikaz lambalarını yakıp duraklarda durmayarak aracı doğrudan Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sürdü.

Yolcu hastaneye ulaştırılmaya çalışılırken diğer yolcular da fenalaşan kişiyi sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Hastaneye ulaştırılan yolcu tedavi altına alınırken o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Tedavisi tamamlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"AMBULANS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMIŞTIM"

Bu arada otobüs şoförü Muzaffer Seven’in 3 yıl Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde ambulans şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

Yaşananları anlatan Seven, “Görükle köy içinde dolaşırken bir duraktan bir bey amca bindi. Yaklaşık bir durak ilerledikten sonra ‘Kalp krizi geçiriyorum’ diye bir ses geldi. Dikiz aynasından baktığımda bey amcanın fenalaştığını gördüm, koşup yardımcı olmak istedim. Bey amcaya ‘Ambulans çağırayım mı?’ deyince bana ‘İyi değilim, ambulans çağır’ dedi. O sırada araçta bir yolcu vardı ve ondan 112’yi aramasını istedim. 112 ile irtibat halinde giderek hastaneye gelmemizi söylediler. Ben de o sırada rotamı değiştirip direkt üniversite hastanesine yöneldim. Yaklaşık 15 dakikalık mesafeyi 5 dakikada alarak, hastaneye ulaştırdım. Daha sonrasında amcayı apar topar sedyeye koydular. Hastanın kimsesi olmadığı için yanında durarak insanlık vazifemi yerine getirmek istedim. Yaklaşık 4 yıl öncesine kadar da ambulans şoförlüğü yapmıştım” şeklinde konuştu.