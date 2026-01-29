Sağanak yağış kazaya davetiye çıkardı! Virajı alamadı bariyerlere çarptı

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya mevkii Uludağ yolunda meydana gelen olayda, bir sürücü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı.

Kazayı önlemek isterken kaza yaptı: Direksiyonu kırdı yaya yoluna düştü

Sürücü,direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparken kazanın şiddetiyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI!

Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ifade edildi. Yaşanan kaza ise, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Son dakika | Kemerburgaz'da cezaevi nakil aracı devrildi! 19 yaralı

BÖLGEDE 6 KAZA DAHA YAŞANMIŞ!

Sürücünün virajı alamayarak bariyerlere çarptığı bölgede, daha önce 6 aracın daha kaza yaptığı ifade edildi.