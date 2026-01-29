Son dakika | Kemerburgaz'da cezaevi nakil aracı devrildi! 2'si ağır 19 yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi Göktürk istikameti 1.kemer mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'na ait mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın içinde 6 Jandarma personeli, 1 şoför ve 12 mahkum olduğu öğrenildi.

2'Sİ AĞIR 19 YARALI!

İl Jandarma Komutanlığı’na ait, mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracının devrilmesi nedeniyle, ilk belirlemelere göre, 2'si ağır toplam 19 kişi yaralandı. 2 ağır yaralının jandarma personeli olduğu bildirildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI!

İstanbul Valiliği, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “29.01.2026 Perşembe günü saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı Kağıthane İlçesi Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde devrilmiştir. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında, “Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.” denildi.

Ayrıntılar geliyor...