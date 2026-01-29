Tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü!

Tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü!
Düzce Akçakoca'da 22 yaşındaki Hakan Şahin, arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Şahin olay yerinde yaşamını yitirirken, cinayet şüphelisi şahıs polis tarafından yakalandı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Şahin, evde tartıştığı arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen şüpheli, ağabeyinin bakıcılık yaptığı evde bulunan Hakan Şahin’in yanına geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından şüpheli, evde bulunan av tüfeği ile Hakan Şahin’i vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde buldukları Şahin’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cinayet şüphelisi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahin’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlçe Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

