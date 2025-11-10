Hurdaya dönen araçta mucize

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, tek bir otomobilin karıştığı bir trafik kazasında altı kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İzmir Yolu Caddesi üzerinde, Nilüfer Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi.

ARACIN KONTROLDEN ÇIKARAK İKİ KEZ ÇARPTIĞI BELİRLENDİ

İddiaya göre, Berat D. idaresindeki 09 APF 441 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bir yön tabelası direğine, ardından da Mustafa K. kullandığı 16 S 4592 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil büyük hasar gördü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi kurtararak sağlık personeline teslim etti. Kazada hafif şekilde yaralanan toplam altı kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Servis minibüsünde ise yaralanan olmadı.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle İzmir Yolu Caddesi'nde trafik bir süre kısmen kapandı. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.