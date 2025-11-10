Hurdaya dönen araçta mucize

Hurdaya dönen araçta mucize
Yayınlanma:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin, direğe ve servis minibüsüne çarparak ağır hasar görmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, tek bir otomobilin karıştığı bir trafik kazasında altı kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İzmir Yolu Caddesi üzerinde, Nilüfer Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi.

bursa-kaza.jpg

ARACIN KONTROLDEN ÇIKARAK İKİ KEZ ÇARPTIĞI BELİRLENDİ

İddiaya göre, Berat D. idaresindeki 09 APF 441 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bir yön tabelası direğine, ardından da Mustafa K. kullandığı 16 S 4592 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil büyük hasar gördü.

Alkollü sürücünün aracı dereye uçtu: Yolcu öldüAlkollü sürücünün aracı dereye uçtu: Yolcu öldü

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi kurtararak sağlık personeline teslim etti. Kazada hafif şekilde yaralanan toplam altı kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Servis minibüsünde ise yaralanan olmadı.

Başkentte feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdiBaşkentte feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle İzmir Yolu Caddesi'nde trafik bir süre kısmen kapandı. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Türkiye
Cenazeye giden araç çarptı: Hayatını kaybetti
Cenazeye giden araç çarptı: Hayatını kaybetti
Kütahya'da kan donduran olay: Bebeğini havalandırma boşluğundan aşağı attı
Kütahya'da kan donduran olay: Bebeğini havalandırma boşluğundan aşağı attı