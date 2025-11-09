Başkentte feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da, Haymana ile Gölbaşı ilçe sınırındaki Karacaören-Çalış yolunda iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında aynı aileden dört kişi yaşamını yitirdi. Kazada üç kişi de yaralandı.

Gaziantep'te katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti...

AYNI AİLEDEN DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, kazada Yeliz B, Ayhan B, Hayrunisa B. ve Yüksel Özlem B. isimli aynı aile fertleri olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralılar için ilk müdahalede bulundu.

Otomobil dereye devrildi: Kaza anı kamerada

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Kazadan yaralı kurtulan üç kişi, ambulanslarla hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden dört kişinin cenazeleri ise otopsi işlemi yapılması için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın nedeni ve tüm detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı.