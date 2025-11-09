Otomobil dereye devrildi: Kaza anı kamerada

Yayınlanma:
Amasya'da dereye devrilen SUV tipi araçta bulunan 1'i çocuk, 2 kişi kurtarıldı.

Göllü Bağları Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir genç kızın kullandığı araç, kontrolden çıkarak Tersakan Deresi'ne devrildi.

O ANLAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Genç kız ve araçtaki 12 yaşındaki çocuk, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolda ilerleyen aracın kontrolden çıkarak dereye devrildiği ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Kaynak:DHA

