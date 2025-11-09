Beşiktaş’ta İETT otobüsü kaza yaptı!

Beşiktaş’ta İETT otobüsü kaza yaptı!
İstanbul Beşiktaş’ta, hareket halindeki bir İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza sonucunda otobüs kaldırıma çıkarken olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen olayda, ilçede bulunan Barbaros Bulvarı istikametinde hareket halinde olan bir İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı.

OTOBÜS KALDIRIMA ÇIKTI!

Meydana gelen kaza sonucunda otobüs kaldırıma çıkarken çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Yapılan ihbar üzerine , olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, otobüsün çevresine güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.


Kaynak:DHA

