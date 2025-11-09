Beşiktaş’ta İETT otobüsü kaza yaptı!

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen olayda, ilçede bulunan Barbaros Bulvarı istikametinde hareket halinde olan bir İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı.

OTOBÜS KALDIRIMA ÇIKTI!

Meydana gelen kaza sonucunda otobüs kaldırıma çıkarken çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Belediye işçisi feci şekilde can vermişti: Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Yapılan ihbar üzerine , olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

Sürücünün kanında uyuşturucu çıkmıştı! Ölümcül kazada verilen hapis cezası istinafta bozuldu

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, otobüsün çevresine güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.



