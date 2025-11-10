Alkollü sürücünün aracı dereye uçtu: Yolcu öldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobilin köprüden dereye uçması sonucu bir yolcu hayatını kaybetti. Sürücünün 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Bahçepınar Mahallesi ile Yenimahalle'yi birbirine bağlayan köprüde meydana geldi.

ARACIN KÖPRÜDEN DEREYE UÇTUĞU BELİRLENDİ

O.D. idaresindeki 34 VJ 6190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden aşağıdaki dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde yolcu olarak bulunan Uğur Göktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü O.D. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerde sürücünün 1.72 promil alkollü olduğu belirlendi. Göktaş'ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

