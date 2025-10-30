Alkollü sürücü polis müdürünü tekmeledi

Olay, akşam saat 20.30 civarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Kavşağı'nda gerçekleşti. Serkan S. yönetimindeki 68 ACL 398 plakalı hafif ticari araç, 33 yaşındaki Ümmet Eğritaş'ın kullandığı 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarpış yaptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Serkan S. araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Trafik polisleri kaza mahallinde inceleme yaparken, Serkan S. ile yakınları Sait S. ve Rahmi S. kaza yerine geldi.

POLİSE TEKME ATTI

Polis ekipleri şüphelilerden kimlik talep etti. Kimlik vermek istemeyen 3 kişiden Sait S., bu sırada kaza mahallinde bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç'a tekme attı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri biber gazı kullanarak 3 kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Sürücü Serkan S.'nin yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

ŞUBE MÜDÜRÜ HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.